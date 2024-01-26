https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruziya-predstavlena-na-prestizhnoy-turvystavke-v-madride-285909628.html

Грузия представлена на престижной турвыставке в Мадриде

Грузия представлена на престижной турвыставке в Мадриде

Туристический сектор мира знакомится с потенциалом Грузии 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия является гостем одного из самых престижных международных туристических выставок FITUR-2024, которая проходит в Мадриде, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Выставка открылась 24 января и продлится до 28 января. На мероприятии находится глава администрации туризма Майя Омиадзе, а также представители частного сектора, которые налаживают деловые отношения с международными туроператорами.FITUR-2024 – одна из самых крупных туристических выставок в мире. В ней принимают участие около 9 тысяч компаний из более 130 стран мира. Мадридская турвыставка каждый год принимает порядка 136 тысяч гостей. Основные тематические направления выставки – отдых, туристические услуги, туристическая продукция, путешествия, туроператоры, туризм, активный отдых, туристические агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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