https://sputnik-georgia.ru/20240126/gruziya-predstavlena-na-prestizhnoy-turvystavke-v-madride-285909628.html
Грузия представлена на престижной турвыставке в Мадриде
Грузия представлена на престижной турвыставке в Мадриде
Туристический сектор мира знакомится с потенциалом Грузии 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T12:36+0400
2024-01-26T12:36+0400
2024-01-26T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия является гостем одного из самых престижных международных туристических выставок FITUR-2024, которая проходит в Мадриде, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Выставка открылась 24 января и продлится до 28 января. На мероприятии находится глава администрации туризма Майя Омиадзе, а также представители частного сектора, которые налаживают деловые отношения с международными туроператорами.FITUR-2024 – одна из самых крупных туристических выставок в мире. В ней принимают участие около 9 тысяч компаний из более 130 стран мира. Мадридская турвыставка каждый год принимает порядка 136 тысяч гостей. Основные тематические направления выставки – отдых, туристические услуги, туристическая продукция, путешествия, туроператоры, туризм, активный отдых, туристические агентства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, мадрид, аджария, national geographic
туризм, грузия, новости, тбилиси, мадрид, аджария, national geographic
Грузия представлена на престижной турвыставке в Мадриде
Туристический сектор мира знакомится с потенциалом Грузии
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузия является гостем одного из самых престижных международных туристических выставок FITUR-2024, которая проходит в Мадриде, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Выставка открылась 24 января и продлится до 28 января. На мероприятии находится глава администрации туризма Майя Омиадзе, а также представители частного сектора, которые налаживают деловые отношения с международными туроператорами.
"У нас есть возможность популяризовать нашу страну и наладить деловые отношения. У нас встречи с международными медиа-платформами как National Geographic, также с авиакомпаниями, туркомпаниями. Думаю, эта выставка будет очень успешной и привлечет много международных путешественников в Грузию", – рассказала Омиадзе.
FITUR-2024 – одна из самых крупных туристических выставок в мире. В ней принимают участие около 9 тысяч компаний из более 130 стран мира. Мадридская турвыставка каждый год принимает порядка 136 тысяч гостей.
Основные тематические направления выставки – отдых, туристические услуги, туристическая продукция, путешествия, туроператоры, туризм, активный отдых, туристические агентства.