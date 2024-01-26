https://sputnik-georgia.ru/20240126/premery-gruzii-i-armenii-proveli-vstrechu-odin-na-odin-285916110.html

Премьеры Грузии и Армении провели встречу один на один

Премьеры Грузии и Армении провели встречу один на один

Премьеры обсудили предстоящее заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T16:48+0400

2024-01-26T16:48+0400

2024-01-26T17:12+0400

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грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Тбилиси обсудили вопросы двусторонней повестки.Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном находится в Тбилиси с рабочим визитом. Сегодня пройдет 13-е заседание армяно-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Предыдущее состоялось в январе 2023 года в Ереване.Премьеры также обсудили предстоящее заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Собеседники выразили надежду, что заседание станет стимулом для углубления отношений во всех сферах.Экономика и туризм – в каких сферах Грузия и Армения усилили сотрудничество >>Главы правительств подчеркнули также важность расширения торговых и экономических связей.Состоялся обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе. Собеседники отметили необходимость последовательных шагов на пути к миру и стабильности.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот между Грузией и Арменией в 2023 году сократился на 6,3% и составил более 1,1 миллиарда долларов. В том числе импорт из Армении в Грузию снизился на 45,3%, составив 335,9 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в соседнюю страну вырос на 34,7% и составил 787,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, армения, новости, политика, никол пашинян, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения