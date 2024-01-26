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Сколько квартир продано в Тбилиси в 2023 году
Сколько квартир продано в Тбилиси в 2023 году
Продажи снижены как в новостройках, так и в старых проектах 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T17:30+0400
2024-01-26T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Число сделок купли-продажи квартир в Тбилиси в 2023 году снизилось на 8%, по сравнению с 2022 годом, продано до 41,1 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости, в Тбилиси в 2023 году, несмотря на сокращение продаж, объем рынка вырос на 5% и составил 2,5 миллиарда долларов. Это связано с ростом средневзвешенной цены на квартиры. В прошлом году спрос на квартиры изменился в пользу первичного рынка (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками). В 2023 году продажи на первичном рынке сократились на 1%, на вторичном рынке падение составило 12% (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика >>Продажи больше всего выросли в районах Самгори, Сабуртало и Диди Дигоми. По данным Colliers Georgia, в прошлом году новые и старые квартиры подорожали. В частности, стоимость новостроек выросла на 13%, старых квартир – на 19%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость
Сколько квартир продано в Тбилиси в 2023 году
17:30 26.01.2024 (обновлено: 17:31 26.01.2024)
Продажи снижены как в новостройках, так и в старых проектах
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Число сделок купли-продажи квартир в Тбилиси в 2023 году снизилось на 8%, по сравнению с 2022 годом, продано до 41,1 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору ситуации на рынке недвижимости, в Тбилиси в 2023 году, несмотря на сокращение продаж, объем рынка вырос на 5% и составил 2,5 миллиарда долларов. Это связано с ростом средневзвешенной цены на квартиры.
"Продажи снижены как в новостройках, так и в старых проектах. При этом транзакции в новых проектах сократились всего на 4%, а в старых – на 16%", – говорится в обзоре.
В прошлом году спрос на квартиры изменился в пользу первичного рынка (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками). В 2023 году продажи на первичном рынке сократились на 1%, на вторичном рынке падение составило 12% (продажа недвижимости индивидуальным владельцем).
Продажи больше всего выросли в районах Самгори, Сабуртало и Диди Дигоми.
По данным Colliers Georgia, в прошлом году новые и старые квартиры подорожали. В частности, стоимость новостроек выросла на 13%, старых квартир – на 19%.