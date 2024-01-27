https://sputnik-georgia.ru/20240127/mat-zastavlyavshuyu-rebenka-poproshaynichat-v-gruzii-otpravili-v-tyurmu-zhdat-prigovora--285929524.html

Мать, заставлявшую ребенка попрошайничать, в Грузии отправили в тюрьму ждать приговора

Мать, заставлявшую ребенка попрошайничать, в Грузии отправили в тюрьму ждать приговора

Женщине грозит от 14 до 17 лет лишения свободы 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Суд избрал заключение в качестве меры пресечения женщине, обвиняемой в том, что она заставляла попрошайничать своего малолетнего ребенка, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным следствия, мать с июня 2023 года заставляла своего ребенка просить милостыню и продавать предметы прохожим, а деньги забирала себе. Теперь женщине грозит от 14 до 17 лет в случае подтверждения вины в торговле несовершеннолетним. Мать заставляла несовершеннолетнего ребенка просить милостыню в Тбилиси – МВД>>Как установило следствие, о действиях женщины знали два человека, один из которых находился в тюрьме, а второго задержали после раскрытия дела. Задержанного также поместили в заключение до вынесения приговора. Ему и находящемуся в тюрьме грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за несообщение о преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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