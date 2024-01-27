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Никогда бы не изменила родине – ветеран ВОВ о тех, кто бежит за границу

Никогда бы не изменила родине – ветеран ВОВ о тех, кто бежит за границу

Когда люди покидают свою родину в погоне "за большим рублем" – это разбивает сердце, признается ветеран Великой Отечественной войны Алла Бэлан в интервью... 27.01.2024, Sputnik Грузия

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Алла Бэлан – единственная коренная ленинградка, оставшаяся в живых и проживающая в Грузии.27 января отмечают 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады – это одна из наиболее трагических и вместе с тем героических дат в истории Великой Отечественной войны."Когда в поисках легкой жизни люди покидают пределы бывших советских республик, особенно артисты... Мне бывает неприятно это слышать. Я никогда не изменила бы своей родине, не погналась бы "за большим рублем". Нас так учили..." – говорит ветеран.Этот день особенно тяжелый для пожилой женщины, ей во время блокады было всего 10 лет. В Грузию она приехала 60 лет назад, когда вышла замуж за тбилисского армянина. С тех пор Тбилиси стал для нее вторым домом. Мысленно она часто возвращается в город детства и мечтает увидеть родные сердцу места.

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