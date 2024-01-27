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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре

По состоянию на 1 января текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,76% 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T10:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в декабре 2023 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,46 миллиарда лари, или на 2,86%, и на 1 января текущего года составил 52,65 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 933,5 миллиона лари, или 3,35%, а объем кредитов в иностранной валюте вырос на 528,77 миллиона лари, или на 2,27%.По данным Нацбанка, на конец декабря 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,79 миллиарда лари, что на 6,03% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 14,87 миллиарда лари, что на 2,48% больше, чем в предыдущем месяце.Число безнадежных кредитов в Грузии достигло исторического минимума – Нацбанк >>За декабрь 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2,22%, или 590,97 миллиона лари, и на 1 января текущего года составил 27,19 миллиарда лари.По состоянию на 1 января текущего года, коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,76%, что на 0,26 процентного пункта больше, чем на 1 декабря 2023 года.На конец декабря в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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