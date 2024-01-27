https://sputnik-georgia.ru/20240127/ostalis-schitannye-dni---kak-obstoyat-dela-s-remontom-prospekta-tsereteli-v-tbilisi-285932140.html

Остались считанные дни – как обстоят дела с ремонтом проспекта Церетели в Тбилиси

Остались считанные дни – как обстоят дела с ремонтом проспекта Церетели в Тбилиси

Проезжая часть, по заверению мэрии, должна быть открыта в конце января 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T19:30+0400

2024-01-27T19:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Ремонтные работы на проспекте Церетели в Тбилиси идут в активном режиме, чтобы успеть завершить обновление проспекта до конца месяца, сообщает корреспондент Sputnik Грузия. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались с 19 апреля 2023 года. Спустя десять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.На месте работают десятки автомобилей спецтехники. В настоящее время большая часть проспекта открыта частично, поэтому затруднено передвижение автомобилей, тротуары перерыты. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". Завершение работ на проезжей части запланировано было на конец января.На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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