https://sputnik-georgia.ru/20240127/pochemu-prezident-gruzii-ne-vstretilas-s-pashinyanom--otvet-partii-vlasti--285930541.html

Почему президент Грузии не встретилась с Пашиняном – ответ партии власти

Почему президент Грузии не встретилась с Пашиняном – ответ партии власти

Премьер Армении посетил Грузию 26 января, стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T16:05+0400

2024-01-27T16:05+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Правительство предпринимает логические шаги в отношениях с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя заявление главы государства насчет визита премьера Армении Никола Пашиняна в Тбилиси.Накануне премьер Армении прибыл в Грузию, где встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, и стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве между странами. Зурабишвили поприветствовала визит Пашиняна, но выразила сожаление, что "президенту не предоставляется возможность встретить и подобающе принять лидеров дружественных стран в рамках визита в Грузию". Президент отметила, что ее не информируют о запланированных в высокопоставленных визитах, встречах или мероприятиях. Депутат высказал предположение, что президент Грузии воспользовалась бы встречей с Пашиняном только во вред Грузии. В ходе визита Пашиняна в Грузию также состоялось заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под председательством премьер-министров. Отношения власти и ЗурабишвилиОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.Президент Грузии выступит перед парламентом 6 февраля – спикер законодательного органа>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, тбилиси, саломе зурабишвили , никол пашинян, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузино-армянские отношения