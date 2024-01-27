https://sputnik-georgia.ru/20240127/putin-blokada-leningrada--svidetelstvo-chudovischnoy-suti-natsizma-285932613.html

Путин: Блокада Ленинграда – свидетельство чудовищной сути нацизма

Путин: Блокада Ленинграда – свидетельство чудовищной сути нацизма

В Ленинградской области открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР 27.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Трагедии жителей Ленинграда во время блокады города гитлеровцами и узников нацистских концлагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, заявил президент России Владимир Путин. Ленинград 27 января 1943 года был полностью освобожден от блокады.Президент России вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.Воспоминания ребенка блокадного Ленинграда>>Открытие памятника приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии принимают участие политики, общественные деятели, а также 80 участников слета "Внуки Победы. Ленинград" – потомки жителей блокадного города, военных, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы, сохраняющие историю подвига героев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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