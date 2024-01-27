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Сколько автомобилей Грузия продала за границу в 2023 году
Сколько автомобилей Грузия продала за границу в 2023 году
Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T09:01+0400
2024-01-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия путем прямого экспорта в 2023 году продала за рубеж 16 176 автомобилей, число же перепроданных машин составило – 84 471, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Среди проданных за рубеж прямым экспортом машин лидируют легковые автомобили. В 2023 году из Грузии было продано 15 530 легковых машин. Легковые автомобили также являются лидерами среди статей реэкспорта машин из Грузии. В 2023 году Грузия перепродала за рубеж 82 967 легковых автомобилей. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>Кроме того, Грузия продала напрямую в зарубежные страны 154 прицепа, 148 мотоциклов, 85 единиц спецтехники, 108 единиц сельхозтехники, 307 грузовиков и 21 единицу пассажирских автомобилей. Объем перепроданных Грузией автомобилей за рубеж в 2023 году, помимо легковых автомобилей, выглядит следующим образом: три спортивных автомобиля, 208 специализированных автомобилей, 488 грузовиков, 119 единиц сельхозтехники, 116 автобусов и маршруток, 296 прицепов и 274 мотоцикла. Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. Денежный объем экспорта автомобилей только за 11 месяцев 2023 года составил 2,1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, мвд грузии
грузия, экономика, новости, мвд грузии
Сколько автомобилей Грузия продала за границу в 2023 году
Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия путем прямого экспорта в 2023 году продала за рубеж 16 176 автомобилей, число же перепроданных машин составило – 84 471, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Среди проданных за рубеж прямым экспортом машин лидируют легковые автомобили. В 2023 году из Грузии было продано 15 530 легковых машин.
Легковые автомобили также являются лидерами среди статей реэкспорта машин из Грузии. В 2023 году Грузия перепродала за рубеж 82 967 легковых автомобилей.
Кроме того, Грузия продала напрямую в зарубежные страны 154 прицепа, 148 мотоциклов, 85 единиц спецтехники, 108 единиц сельхозтехники, 307 грузовиков и 21 единицу пассажирских автомобилей.
Объем перепроданных Грузией автомобилей за рубеж в 2023 году, помимо легковых автомобилей, выглядит следующим образом: три спортивных автомобиля, 208 специализированных автомобилей, 488 грузовиков, 119 единиц сельхозтехники, 116 автобусов и маршруток, 296 прицепов и 274 мотоцикла.
Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. Денежный объем экспорта автомобилей только за 11 месяцев 2023 года составил 2,1 миллиарда долларов.