https://sputnik-georgia.ru/20240127/skolko-avtomobiley-gruziya-prodala-za-granitsu-v-2023-godu-285926646.html

Сколько автомобилей Грузия продала за границу в 2023 году

Сколько автомобилей Грузия продала за границу в 2023 году

Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T09:01+0400

2024-01-27T09:01+0400

2024-01-27T09:01+0400

грузия

экономика

новости

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23472/43/234724317_0:0:1489:838_1920x0_80_0_0_08c9171492f88de77ffac907e6be2cff.jpg

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия путем прямого экспорта в 2023 году продала за рубеж 16 176 автомобилей, число же перепроданных машин составило – 84 471, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Среди проданных за рубеж прямым экспортом машин лидируют легковые автомобили. В 2023 году из Грузии было продано 15 530 легковых машин. Легковые автомобили также являются лидерами среди статей реэкспорта машин из Грузии. В 2023 году Грузия перепродала за рубеж 82 967 легковых автомобилей. Какие автомобили продает Грузия за рубеж >>Кроме того, Грузия продала напрямую в зарубежные страны 154 прицепа, 148 мотоциклов, 85 единиц спецтехники, 108 единиц сельхозтехники, 307 грузовиков и 21 единицу пассажирских автомобилей. Объем перепроданных Грузией автомобилей за рубеж в 2023 году, помимо легковых автомобилей, выглядит следующим образом: три спортивных автомобиля, 208 специализированных автомобилей, 488 грузовиков, 119 единиц сельхозтехники, 116 автобусов и маршруток, 296 прицепов и 274 мотоцикла. Экспорт автомобилей – одна из основных статей дохода Грузии от экспорта. Денежный объем экспорта автомобилей только за 11 месяцев 2023 года составил 2,1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, мвд грузии