https://sputnik-georgia.ru/20240128/menshe-politicheskoy-aktivnosti---vitse-spiker-vyskazalsya-o-vyselenii-semi-v-tbilisi-285944890.html

Меньше политической активности - вице-спикер высказался о выселении семьи в Тбилиси

Меньше политической активности - вице-спикер высказался о выселении семьи в Тбилиси

Против выселения семей из-за банковских долгов высказалась Патриархия Грузии 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T16:25+0400

2024-01-28T16:25+0400

2024-01-28T16:25+0400

грузия

новости

общество

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Было бы хорошо, если бы политических заявлений по поводу выселения семьи из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси из-за неуплаты банковского долга было меньше, поскольку это принимает форму спекуляций, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия(Георгий) Вольский СМИ. Семью Хатиашвили выселили из квартиры на улице Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга. Позже стороны достигли соглашения, и семья Хатиашвили для того, чтобы вернуть дом, должна выплатить 90 тысяч долларов за два года. На акцию в поддержку семьи в день выселения собрались десятки людей - активисты, политики, студенты, НПО. Были задержаны 20 человек. Возбуждено два уголовных дела. По его словам, с приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" были приняты законы, которые создают очень строгие рамки для ростовщиков. Установлены определенные лимиты, после чего ростовщик не может требовать проценты и существует ряд регуляций, подчеркнул вице-спикер. На днях, против выселения семей из-за банковских долгов высказалась Патриархия Грузии. Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников >>"Надеется на изменение норм закона о выселении должников, чтобы люди не оставались на улице", - отметили в Патриархии. Предыстория выселенияПо данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру.Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем кредитор обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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