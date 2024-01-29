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Синоптики предупредили о сильных магнитных бурях в феврале

Синоптики предупредили о сильных магнитных бурях в феврале

Медики рекомендуют в период магнитных бурь отказаться от употребления алкоголя и энергетических напитков 29.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. В середине февраля на Земле ожидается солнечная активность средней интенсивности, такие прогнозы озвучили в американском Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA). В период с 11 по 17 февраля их интенсивность немного увеличится, а в третьей декаде ожидается сильная магнитная буря – она произойдет 23 и 24 февраля. Обычно в дни магнитных бурь метеозависимые люди и люди с хроническими, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями чувствуют себя не очень хорошо. Поэтому таким людям рекомендовано заранее подготовить лекарство, которое им помогает справляться с недомоганиями во время магнитных бурь. Помимо этого медики рекомендуют на это время отказаться от употребления алкоголя и энергетических напитков, предпочтение стоит отдавать сокам и травяным чаям. Тяжелую пищу лучше заменить на овощи и зелень. Больше времени стоит проводить на свежем воздухе, обеспечивать себе полноценный сон, не лишним будет в такой период и контрастный душ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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