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Девять условий для вступления в ЕС: парламент Грузии приступил к работе
Девять условий для вступления в ЕС: парламент Грузии приступил к работе
Большинство оппозиционных партий присоединились к работе в законодательном органе 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T14:44+0400
2024-01-29T14:44+0400
2024-01-29T15:23+0400
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тбилиси
алеко элисашвили
анна нацвлишвили
шалва папуашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Первое обсуждение девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии проходит в парламенте страны при участии представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", части оппозиции и неправительственных организаций. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В обсуждении принимают участие представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД). "Мы представили наш план неправительственным организациям. Собираемся представить план и рабочей группе. Посмотрим, сегодня состоится первая встреча. Наверное, после встречи у меня будет возможность сделать заявление о том, действительно ли "Грузинская мечта" хочет двигаться в направлении, в котором нуждаются наш народ и наши партнеры", – заявил член ЕНД Давид Киркитадзе. Мы хотим создать позитивную повестку дня в деле построения страны, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенедели" Паата Манджгаладзе. "Сначала я приму участие и пойму, чего они хотят, затем мы решим, в каком формате и как мы будем участвовать. Мы решили присутствовать на всех встречах во всех форматах, но если оппонент вместо рабочего формата захочет использовать рекомендацию из девяти пунктов в качестве нового саботажа, мы в этом не пригодимся", – заявил Манджгаладзе. Новые условия ЕС к Грузии: кто будет участвовать в выполнении плана действий >>Сегодняшняя встреча проводится ради встречи, заявил, в свою очередь, депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Бека Лилуашвили. "Если у "Грузинской мечты" есть политическая воля выполнить рекомендации, что у них на столе, включая наш план действий, чтобы перейти к делу", – заявила Лилуашвили. На рабочей встрече присутствовал и депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. "Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению. Как заявил депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты. "У "Лело" готов план, как мы безупречно выполним все девять пунктов еврорекомендаций в течение года после прихода к власти... Мы обнародуем этот план, представим его в парламенте завтра в 15:00", – заявила Нацвлишвили журналистам. Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, алеко элисашвили, анна нацвлишвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, тбилиси, алеко элисашвили, анна нацвлишвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Девять условий для вступления в ЕС: парламент Грузии приступил к работе
14:44 29.01.2024 (обновлено: 15:23 29.01.2024)
Большинство оппозиционных партий присоединились к работе в законодательном органе
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Первое обсуждение девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии проходит в парламенте страны при участии представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", части оппозиции и неправительственных организаций.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
"Это формат, где у каждого есть возможность зафиксировать свои идеи, мнения, позиции... Мы следуем плану действий, который был одобрен правительственной комиссией по европейской интеграции, мы действуем в соответствии с графиком, темами и шагами, которые там изложены," – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили перед началом встречи.
В обсуждении принимают участие представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД).
"Мы представили наш план неправительственным организациям. Собираемся представить план и рабочей группе. Посмотрим, сегодня состоится первая встреча. Наверное, после встречи у меня будет возможность сделать заявление о том, действительно ли "Грузинская мечта" хочет двигаться в направлении, в котором нуждаются наш народ и наши партнеры", – заявил член ЕНД Давид Киркитадзе.
Мы хотим создать позитивную повестку дня в деле построения страны, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенедели" Паата Манджгаладзе.
"Сначала я приму участие и пойму, чего они хотят, затем мы решим, в каком формате и как мы будем участвовать. Мы решили присутствовать на всех встречах во всех форматах, но если оппонент вместо рабочего формата захочет использовать рекомендацию из девяти пунктов в качестве нового саботажа, мы в этом не пригодимся", – заявил Манджгаладзе.
Сегодняшняя встреча проводится ради встречи, заявил, в свою очередь, депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Бека Лилуашвили.
"Если у "Грузинской мечты" есть политическая воля выполнить рекомендации, что у них на столе, включая наш план действий, чтобы перейти к делу", – заявила Лилуашвили.
На рабочей встрече присутствовал и депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
"Сказать вам, что звучат какие-то гениальные идеи по снижению деполяризации – нет. Но хорошо, что мы обсуждаем и не царапаем друг другу лица. Я не верю, что деполяризация произойдет в год выборов", – заявил Элисашвили.
"Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению. Как заявил депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты.
"У "Лело" готов план, как мы безупречно выполним все девять пунктов еврорекомендаций в течение года после прихода к власти... Мы обнародуем этот план, представим его в парламенте завтра в 15:00", – заявила Нацвлишвили журналистам.
Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.