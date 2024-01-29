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До окончания приема заявок на бесплатное обучение в вузах России осталось три дня
До окончания приема заявок на бесплатное обучение в вузах России осталось три дня
Самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали университеты в Москве и Санкт-Петербурге, а также... 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T15:08+0400
2024-01-29T15:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок подачи заявок на бесплатное обучение в России, в том числе для граждан Грузии, истекает через три дня – 31 января 2024 года, сообщили Sputnik Грузия в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ. Изначально прием заявок был запланирован до 15 декабря. Согласно предварительным данным, самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали медицина, менеджмент и информационные технологии, а наиболее привлекательными учебными заведениями ‒ университеты в Москве и Санкт Петербурге, а также Казани, Краснодаре и Калининграде. В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023.). Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, общество, новости, образование
До окончания приема заявок на бесплатное обучение в вузах России осталось три дня
15:08 29.01.2024 (обновлено: 15:13 29.01.2024)
Самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали университеты в Москве и Санкт-Петербурге, а также Казани, Краснодаре и Калининграде
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок подачи заявок на бесплатное обучение в России, в том числе для граждан Грузии, истекает через три дня – 31 января 2024 года, сообщили Sputnik Грузия в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ. Изначально прием заявок был запланирован до 15 декабря.
"За последние годы количество квот для грузинских студентов увеличилось до 200.В будущем Россия планирует предоставить еще больше бесплатных мест гражданам Грузии, так как интерес со стороны грузинских абитуриентов растет", – сообщили в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
Согласно предварительным данным, самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали медицина, менеджмент и информационные технологии, а наиболее привлекательными учебными заведениями ‒ университеты в Москве и Санкт Петербурге, а также Казани, Краснодаре и Калининграде.
В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023.).
Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.