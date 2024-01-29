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До окончания приема заявок на бесплатное обучение в вузах России осталось три дня

До окончания приема заявок на бесплатное обучение в вузах России осталось три дня

Самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали университеты в Москве и Санкт-Петербурге, а также... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T15:08+0400

2024-01-29T15:08+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок подачи заявок на бесплатное обучение в России, в том числе для граждан Грузии, истекает через три дня – 31 января 2024 года, сообщили Sputnik Грузия в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. С 1 сентября ведется набор кандидатов для поступления в 2024-2025 учебном году в российские вузы за счет средств федерального бюджета РФ. Изначально прием заявок был запланирован до 15 декабря. Согласно предварительным данным, самыми популярными направлениями у будущих студентов из Грузии на предстоящий 2024/2025 учебный год стали медицина, менеджмент и информационные технологии, а наиболее привлекательными учебными заведениями ‒ университеты в Москве и Санкт Петербурге, а также Казани, Краснодаре и Калининграде. В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии (имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Грузии и не имеющие регистрации на территории Российской Федерации на 01.09.2023.). Для подачи заявки на обучение необходимо зарегистрироваться на сайте государственной информационной системы "Образование в Российской Федерации", заполнить анкету и отправить на проверку. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте диппредставительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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