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Гражданина Грузии осудили в Эстонии за прижизненные тома Пушкина и Гоголя

Гражданина Грузии осудили в Эстонии за прижизненные тома Пушкина и Гоголя

Осужденный вместе с подельником похитил из библиотеки Тартуского университета и из ее читального зала восемь ценных книг 29.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Тартуский уездный суд в Эстонии приговорил к двум годам лишения свободы гражданина Грузии, похитившего из библиотеки Тартуского университета ценные книги, в том числе прижизненные издания Александра Пушкина и Николая Гоголя, сообщило РИА Новости.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета и обязал Цирекидзе выплатить 158 тысяч евро в качестве компенсации материального ущерба. Он также должен оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч 712 евро. По данным следствия, Цирекидзе был обвинен в том, что в апреле 2022 года он и неустановленное лицо при помощи ложных личных данных зарегистрировались в качестве читателей библиотеки Тартуского университета и похитили из ее читального зала восемь ценных книг, в том числе упомянутые издания Пушкина и Гоголя. О пропаже стало известно только в сентябре, поскольку похищенные книги воры заменили искусно сделанными копиями. В декабре 2022 года Цирекидзе был задержан в Латвии, его подельника задержать не удалось. Судьба похищенных книг до сих пор неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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