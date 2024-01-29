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https://sputnik-georgia.ru/20240129/inostranets-pytalsya-vvesti-v-gruziyu-kontrabandoy-pochti-kilogramm-zolota-285974356.html
Иностранец пытался ввести в Грузию контрабандой почти килограмм золота
Иностранец пытался ввести в Грузию контрабандой почти килограмм золота
Контрабандные золотые изделия, общий вес которых составил 1403,28 грамма, таможенники выявили во время осмотра автомобиля 29.01.2024, Sputnik Грузия
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золото
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну незадекларированных золотых изделий в крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на общую сумму в 142,4 тысячи лари (около 55 тысяч долларов), сообщила Служба доходов Минфина Грузии. Контрабандные золотые изделия, общий вес которых составил 1403,28 грамма, таможенники выявили во время осмотра автомобиля под управлением иностранного гражданина. Золото было расфасовано по четырем упаковкам. Материалы дела иностранца, нарушившего закон, направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, золото, контрабанда, тпп "сарпи"
грузия, новости, происшествия, золото, контрабанда, тпп "сарпи"

Иностранец пытался ввести в Грузию контрабандой почти килограмм золота

22:03 29.01.2024 (обновлено: 22:26 29.01.2024)
© Investigative Service of the Ministry of FinanceНезадекларированное золото, ввезенное через "Сарпи"
Незадекларированное золото, ввезенное через Сарпи - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2024
© Investigative Service of the Ministry of Finance
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Контрабандные золотые изделия, общий вес которых составил 1403,28 грамма, таможенники выявили во время осмотра автомобиля
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну незадекларированных золотых изделий в крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) на общую сумму в 142,4 тысячи лари (около 55 тысяч долларов), сообщила Служба доходов Минфина Грузии.
Контрабандные золотые изделия, общий вес которых составил 1403,28 грамма, таможенники выявили во время осмотра автомобиля под управлением иностранного гражданина. Золото было расфасовано по четырем упаковкам.
Материалы дела иностранца, нарушившего закон, направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.
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