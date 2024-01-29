https://sputnik-georgia.ru/20240129/kobakhidze-zamenit-garibashvili-na-postu-premera-gruzii---smi-285957550.html

Кобахидзе заменит Гарибашвили на посту премьера Грузии – СМИ

Кобахидзе заменит Гарибашвили на посту премьера Грузии – СМИ

В СМИ заговорили о грядущих переменах в правительстве 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T12:31+0400

2024-01-29T12:31+0400

2024-01-29T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Нынешний председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий премьер Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии.Согласно эксклюзивной информации телеканала "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На заседании было принято решение о том, что съезд партии состоится 1 февраля, в ходе которого и будут озвучены перемены.Кроме того, по информации телеканала, Кобахидзе также займет пост политического секретаря партии "Грузинская мечта". Кто есть кто?Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год).Что касается Кобахидзе, ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия