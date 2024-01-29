https://sputnik-georgia.ru/20240129/novaya-marka-posvyaschennaya-100-letiyu-teatralnogo-vuza-vypuschena-v-gruzii-285975162.html

Новая марка, посвященная 100-летию театрального вуза, выпущена в Грузии

Новая марка, посвященная 100-летию театрального вуза, выпущена в Грузии

Между "Почтой Грузии" и Государственным университетом театра и кино имени Шота Руставели подписан меморандум о сотрудничестве 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T23:21+0400

2024-01-29T23:21+0400

2024-01-30T00:00+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Марка, посвященная 100-летию Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели, выпущена в Грузии, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. Марку можно приобрести в 80 центрах обслуживания "Почты Грузии" по всей стране. Автором марки является Баадур Коблианидзе, тираж почтовой марки составляет 10 тысяч экземпляров. По словам замминистра Гурама Гурамишвили, помимо филателистической ценности, почтовая марка имеет и символическое значение – в этом случае Грузия выразила свое отношение к одному из старейших учебных заведений страны, которое во многом способствовало формированию грузинского кино и театра. На презентации марки генеральный директор "Почты Грузии" Леван Чикваидзе подарил ректору вуза Георгию Шалуташвили первый экземпляр почтовой марки, посвященной 100-летию университета. Кроме того, между "Почтой Грузии" и Государственным университетом театра и кино имени Шота Руставели подписан меморандум о сотрудничестве, целью которого является реализация совместных проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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