https://sputnik-georgia.ru/20240129/pozhar-na-sklade-s-plastikom-v-tbilisi-likvidirovan-285974046.html

Пожар на складе с пластиком в Тбилиси ликвидирован

Пожар на складе с пластиком в Тбилиси ликвидирован

В результате происшествия никто не пострадал 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T21:38+0400

2024-01-29T21:38+0400

2024-01-29T22:23+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Пожар, возникший на складе завода по производству пластика в поселении Африка на окраине Тбилиси, потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуация Грузии. "В результате непрерывной работы пожарным-спасателям удалось вовремя потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении. О причинах возгораниях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями