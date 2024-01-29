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Пожар на складе с пластиком в Тбилиси ликвидирован
Пожар на складе с пластиком в Тбилиси ликвидирован
В результате происшествия никто не пострадал 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T21:38+0400
2024-01-29T21:38+0400
2024-01-29T22:23+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Пожар, возникший на складе завода по производству пластика в поселении Африка на окраине Тбилиси, потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуация Грузии. "В результате непрерывной работы пожарным-спасателям удалось вовремя потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении. О причинах возгораниях не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, тбилиси, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар на складе с пластиком в Тбилиси ликвидирован
21:38 29.01.2024 (обновлено: 22:23 29.01.2024)
В результате происшествия никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Пожар, возникший на складе завода по производству пластика в поселении Африка на окраине Тбилиси, потушен, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуация Грузии.
"В результате непрерывной работы пожарным-спасателям удалось вовремя потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении.
О причинах возгораниях не сообщается.