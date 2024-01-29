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Провайдер Армении сообщил о перебоях с интернетом из-за повреждения кабеля в Грузии
Провайдер Армении сообщил о перебоях с интернетом из-за повреждения кабеля в Грузии
Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить доступность связи, но с некоторым снижением качества 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T20:46+0400
2024-01-29T20:46+0400
2024-01-29T20:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Интернет-связь "Ростелеком Армения" может действовать с перебоями из-за повреждения магистрального кабеля у партнерского оператора в Грузии. Об этом говорится в сообщении компании. Для восстановления кабеля проводятся аварийно-ремонтные работы, сообщил Sputnik Армения.Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить связь, но с некоторым снижением качества.На прошлой неделе о проблемах с интернетом заявили в Иране, назвав причиной отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, которое прервало международные входящие линии связи Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, армения, новости, происшествия, интернет
грузия, армения, новости, происшествия, интернет
Провайдер Армении сообщил о перебоях с интернетом из-за повреждения кабеля в Грузии
Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить доступность связи, но с некоторым снижением качества
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Интернет-связь "Ростелеком Армения" может действовать с перебоями из-за повреждения магистрального кабеля у партнерского оператора в Грузии. Об этом говорится в сообщении компании.
Для восстановления кабеля проводятся аварийно-ремонтные работы, сообщил Sputnik Армения
.
"Наши грузинские коллеги заверяют, что вопрос будет решен в ближайшие два часа", – отмечается в заявлении.
Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить связь, но с некоторым снижением качества.
На прошлой неделе о проблемах с интернетом заявили в Иране, назвав причиной отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, которое прервало международные входящие линии связи Ирана.