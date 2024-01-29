https://sputnik-georgia.ru/20240129/provayder-armenii-soobschil-o-pereboyakh-s-internetom-iz-za-povrezhdeniya-kabelya-v-gruzii-285968597.html

Провайдер Армении сообщил о перебоях с интернетом из-за повреждения кабеля в Грузии

Провайдер Армении сообщил о перебоях с интернетом из-за повреждения кабеля в Грузии

Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить доступность связи, но с некоторым снижением качества 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T20:46+0400

2024-01-29T20:46+0400

2024-01-29T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Интернет-связь "Ростелеком Армения" может действовать с перебоями из-за повреждения магистрального кабеля у партнерского оператора в Грузии. Об этом говорится в сообщении компании. Для восстановления кабеля проводятся аварийно-ремонтные работы, сообщил Sputnik Армения.Благодаря резервным каналам, оператору удается обеспечить связь, но с некоторым снижением качества.На прошлой неделе о проблемах с интернетом заявили в Иране, назвав причиной отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, которое прервало международные входящие линии связи Ирана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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