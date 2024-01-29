https://sputnik-georgia.ru/20240129/razboynoe-napadenie-v-banke-na-zapade-gruzii---obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-285963422.html

Разбойное нападение в банке на западе Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Разбойное нападение в банке на западе Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T16:39+0400

2024-01-29T16:39+0400

2024-01-29T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сенакский районный суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в разбойном нападении на человека в одном из филиалов "Банка Грузия" в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) Анри Лолуа. Разбойное нападение произошло 26 января. 28-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту. Лолуа удалось сбежать из банка, но через несколько минут его задержала полиция. Судья полностью разделил ходатайство прокуратуры. Сам обвиняемый воспользовался правом хранить молчание. Нападение в банке на западе Грузии – МВД раскрыло детали задержания >>В качестве вещественных доказательств изъяты украденные деньги (900 евро) и нож. Следствие ведется по статье "Разбой". В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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