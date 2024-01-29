https://sputnik-georgia.ru/20240129/razboynoe-napadenie-v-banke-na-zapade-gruzii---obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-285963422.html
Разбойное нападение в банке на западе Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Разбойное нападение в банке на западе Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T16:39+0400
2024-01-29T16:39+0400
2024-01-29T17:06+0400
грузия
новости
происшествия
сенаки
"банк грузии"
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991213_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_97b76421de82f4956888053c8d063a39.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сенакский районный суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в разбойном нападении на человека в одном из филиалов "Банка Грузия" в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) Анри Лолуа. Разбойное нападение произошло 26 января. 28-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту. Лолуа удалось сбежать из банка, но через несколько минут его задержала полиция. Судья полностью разделил ходатайство прокуратуры. Сам обвиняемый воспользовался правом хранить молчание. Нападение в банке на западе Грузии – МВД раскрыло детали задержания >>В качестве вещественных доказательств изъяты украденные деньги (900 евро) и нож. Следствие ведется по статье "Разбой". В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сенаки
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991213_205:0:2026:1366_1920x0_80_0_0_d84d6ba479e8d5c02e47f35273fe88fc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сенаки, "банк грузии", мвд грузии
грузия, новости, происшествия, сенаки, "банк грузии", мвд грузии
Разбойное нападение в банке на западе Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
16:39 29.01.2024 (обновлено: 17:06 29.01.2024)
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Сенакский районный суд отправил под арест на время следствия обвиняемого в разбойном нападении на человека в одном из филиалов "Банка Грузия" в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети) Анри Лолуа.
Разбойное нападение произошло 26 января. 28-летний мужчина, вооруженный ножом, ворвался в филиал "Банка Грузия" и ограбил кассира, когда тот выдавал купюры клиенту. Лолуа удалось сбежать из банка, но через несколько минут его задержала полиция.
Судья полностью разделил ходатайство прокуратуры. Сам обвиняемый воспользовался правом хранить молчание.
В качестве вещественных доказательств изъяты украденные деньги (900 евро) и нож. Следствие ведется по статье "Разбой". В случае обвинительного приговора подсудимому грозит от пяти до семи лет тюрьмы.