https://sputnik-georgia.ru/20240129/vo-vlasti-gruzii-proiskhodyat-strannye-perestanovki--politolog-285969321.html
Во власти Грузии происходят странные перестановки – политолог
Во власти Грузии происходят странные перестановки – политолог
Еще месяц назад Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику, сказал, что изменения в правительстве и партии не планируются 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T19:32+0400
2024-01-29T19:32+0400
2024-01-29T19:33+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
ираклий гарибашвили
васо капанадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии и ожидаемое утверждение на этот пост нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе выглядят очень странно, заявил политолог Васо Капанадзе в интервью "Sputnik Грузия". В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре. По его словам, очень сложно предсказать, что будет в будущем.СМИ утверждают, что вслед за премьером сменятся несколько членов правительства – главы МИД, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры, а также глава Службы государственной безопасности Грузии. На пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани. Согласно Конституции, вслед за отставкой премьер-министра Грузии должно уйти все правительство. Члены Кабмина будут исполняющими обязанности до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера с новым правительством и правительственной программой. Месяц назад, 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили, когда он только вернулся в политику и занял пост почетного председателя основанной им "Грузинской мечты", категорически отрицал предстоящие изменения в правительстве и партии. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом – разъяснения правительства>>Причиной своего возвращения в политику Иванишвили назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. Иванишвили сказал, что будет главным советником в "Грузинской мечте" и будет выполнять миссию центра тяжести. Согласно изменениям в устав партии, отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, васо капанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, васо капанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Во власти Грузии происходят странные перестановки – политолог
19:32 29.01.2024 (обновлено: 19:33 29.01.2024)
Еще месяц назад Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику, сказал, что изменения в правительстве и партии не планируются
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии и ожидаемое утверждение на этот пост нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе выглядят очень странно, заявил политолог Васо Капанадзе в интервью "Sputnik Грузия".
В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.
"Очень странными кажутся такие перестановки, когда премьер-министр уходит со своей должности и, по слухам, его пост займет председатель партии. Очень много возникает вопросов, так как неизвестно, как они поведут себя на новых должностях и насколько такие изменения обеспечат эффективность работы правящей партии", – сказал Капанадзе.
По его словам, очень сложно предсказать, что будет в будущем.
СМИ утверждают, что вслед за премьером сменятся несколько членов правительства – главы МИД, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры, а также глава Службы государственной безопасности Грузии. На пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани.
Согласно Конституции, вслед за отставкой премьер-министра Грузии должно уйти все правительство. Члены Кабмина будут исполняющими обязанности до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера с новым правительством и правительственной программой.
Месяц назад, 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили, когда он только вернулся в политику и занял пост почетного председателя основанной им "Грузинской мечты", категорически отрицал предстоящие изменения в правительстве и партии.
Причиной своего возвращения в политику Иванишвили назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции.
Иванишвили сказал, что будет главным советником в "Грузинской мечте" и будет выполнять миссию центра тяжести. Согласно изменениям в устав партии, отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".