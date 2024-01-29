https://sputnik-georgia.ru/20240129/vo-vlasti-gruzii-proiskhodyat-strannye-perestanovki--politolog-285969321.html

Во власти Грузии происходят странные перестановки – политолог

Во власти Грузии происходят странные перестановки – политолог

Еще месяц назад Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику, сказал, что изменения в правительстве и партии не планируются 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T19:32+0400

2024-01-29T19:32+0400

2024-01-29T19:33+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии и ожидаемое утверждение на этот пост нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе выглядят очень странно, заявил политолог Васо Капанадзе в интервью "Sputnik Грузия". В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре. По его словам, очень сложно предсказать, что будет в будущем.СМИ утверждают, что вслед за премьером сменятся несколько членов правительства – главы МИД, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры, а также глава Службы государственной безопасности Грузии. На пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани. Согласно Конституции, вслед за отставкой премьер-министра Грузии должно уйти все правительство. Члены Кабмина будут исполняющими обязанности до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера с новым правительством и правительственной программой. Месяц назад, 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили, когда он только вернулся в политику и занял пост почетного председателя основанной им "Грузинской мечты", категорически отрицал предстоящие изменения в правительстве и партии. Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом – разъяснения правительства>>Причиной своего возвращения в политику Иванишвили назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. Иванишвили сказал, что будет главным советником в "Грузинской мечте" и будет выполнять миссию центра тяжести. Согласно изменениям в устав партии, отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, васо капанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия