https://sputnik-georgia.ru/20230910/poezdka-premera-gruzii-s-synom-v-ssha-obernulas-skandalom---razyasneniya-pravitelstva-282138278.html
Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства
Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства
Агентство, на балансе которого находится самолет, имеет право получать доход как от правительственных структур, так и от частных, отметил стратком 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T14:38+0400
2023-09-10T14:38+0400
2023-09-10T15:14+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
анзор чубинидзе
тбилисский международный аэропорт
georgian airways
специальная служба государственной охраны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_1ddf034d6f8cd285cf8defbcb3fe9bc9.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Телеканал "ТВ Пирвели" распространил ложь о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил частный визит в США за счет госбюджета, говорится в заявлении страткома правительства. Согласно сюжету "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю - Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. Стратком правительства назвал сюжет телеканала "ТВ Пирвели" дезинформационным. "Телекомпания умышленно распространяла ложную информацию, направленную на введение общественности в заблуждение... В сюжете в утвердительной форме говорится, что указанный рейс был осуществлен за счет государственного бюджета", - сказано в заявлении.И это несмотря на то, что глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе говорил, что полет не оплачивался из госбюджета. Самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны.За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства>>"Данное агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. Подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно", - отмечено в заявлении.Согласно сюжету "ТВ Пирвели", Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом, он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии. "Призываем прокуратуру незамедлительно начать расследование по факту возможного совершения премьер-министром коррупционного преступления", - говорится в заявлении партии "За Грузию".Обвинительным приговором с фактами, доказательствами и признательными показаниями назвал сюжет "ТВ Пирвели" представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе. В свою очередь лидер "Нацдвижения" подчеркнул, что согласно обнародованной оппозиционным телеканалом документации, полеты Гарибашвили в Мюнхен и обратно обошлись бы госбюджету в около 200 тысяч лари."Обращаюсь к Гарибашвили, имей совесть и уходи", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Партия "Лело для Грузии" заявила, что начинает процедуру импичмента Гарибашвили. "Это уголовное преступление", - сказал член партии Леван Самушия. Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141576_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6a6ab6db9ee50c7db89108d803783a25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, специальная служба государственной охраны
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, специальная служба государственной охраны
Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства
14:38 10.09.2023 (обновлено: 15:14 10.09.2023)
Агентство, на балансе которого находится самолет, имеет право получать доход как от правительственных структур, так и от частных, отметил стратком
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Телеканал "ТВ Пирвели" распространил ложь о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил частный визит в США за счет госбюджета, говорится в заявлении страткома правительства.
Согласно сюжету "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю - Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа.
"В целях информирования общественности неоднократно уточнялось, что рейс, которым премьер-министр отправился в Мюнхен, был коммерческим и что расходы на поездку и любые другие расходы во время частного визита премьер-министра не были покрыты из государственного бюджета", - сказано в заявлении.
Стратком правительства назвал сюжет телеканала "ТВ Пирвели" дезинформационным.
"Телекомпания умышленно распространяла ложную информацию, направленную на введение общественности в заблуждение... В сюжете в утвердительной форме говорится, что указанный рейс был осуществлен за счет государственного бюджета", - сказано в заявлении.
И это несмотря на то, что глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе говорил, что полет не оплачивался из госбюджета. Самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны.
"Данное агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. Подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно", - отмечено в заявлении.
Согласно сюжету "ТВ Пирвели", Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств.
В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом, он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается.
После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии.
"Призываем прокуратуру незамедлительно начать расследование по факту возможного совершения премьер-министром коррупционного преступления", - говорится в заявлении партии "За Грузию".
Обвинительным приговором с фактами, доказательствами и признательными показаниями назвал сюжет "ТВ Пирвели" представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе.
"Ираклий Гарибашвили злоупотребил полномочиями и растратил бюджетные средства в крупном размере", - сказал Надирадзе.
В свою очередь лидер "Нацдвижения" подчеркнул, что согласно обнародованной оппозиционным телеканалом документации, полеты Гарибашвили в Мюнхен и обратно обошлись бы госбюджету в около 200 тысяч лари.
"Обращаюсь к Гарибашвили, имей совесть и уходи", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Партия "Лело для Грузии" заявила, что начинает процедуру импичмента Гарибашвили. "Это уголовное преступление", - сказал член партии Леван Самушия.
Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.
О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.