https://sputnik-georgia.ru/20230910/poezdka-premera-gruzii-s-synom-v-ssha-obernulas-skandalom---razyasneniya-pravitelstva-282138278.html

Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства

Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом - разъяснения правительства

Агентство, на балансе которого находится самолет, имеет право получать доход как от правительственных структур, так и от частных, отметил стратком 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T14:38+0400

2023-09-10T14:38+0400

2023-09-10T15:14+0400

грузия

политика

новости

ираклий гарибашвили

анзор чубинидзе

тбилисский международный аэропорт

georgian airways

специальная служба государственной охраны

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Телеканал "ТВ Пирвели" распространил ложь о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил частный визит в США за счет госбюджета, говорится в заявлении страткома правительства. Согласно сюжету "ТВ Пирвели", премьер вместе с членами семьи и госохраной отправился в США с частным визитом за счет госбюджета. По данным телеканала, премьер отправился в США через Мюнхен, куда прилетел 19 августа на правительственном самолете CRJ200. Самолет ждал его в Мюнхене неделю - Гарибашвили вернулся на нем домой 28 августа. Стратком правительства назвал сюжет телеканала "ТВ Пирвели" дезинформационным. "Телекомпания умышленно распространяла ложную информацию, направленную на введение общественности в заблуждение... В сюжете в утвердительной форме говорится, что указанный рейс был осуществлен за счет государственного бюджета", - сказано в заявлении.И это несмотря на то, что глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе говорил, что полет не оплачивался из госбюджета. Самолет, на котором премьер-министр отправился в Мюнхен, находится на балансе Агентства государственного обеспечения Специальной службы государственной охраны.За чей счет премьер Грузии поехал в США с сыном – ответ Страткома правительства>>"Данное агентство имеет полное право получать доходы как от правительственных и бюджетных структур, так и от неправительственных, коммерческих и частных лиц. Подобный рейс коммерческого типа выполнялся ранее неоднократно", - отмечено в заявлении.Согласно сюжету "ТВ Пирвели", Анзор Чубинидзе совершил уголовное преступление, поручив Georgian Airways, которая эксплуатирует правительственный самолет, доставить премьер-министра в Мюнхен за счет государственных средств. В сюжете есть комментарий основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который говорит, что задания о совершении рейсов этим самолетом, он получает именно от Чубинидзе и что цель поездок премьер-министра его не касается. После выхода сюжета оппозиционного телеканала в эфир, 9 сентября, представители ряда оппозиционных партий заговорили об импичменте и возбуждении уголовного дела против премьера Грузии. "Призываем прокуратуру незамедлительно начать расследование по факту возможного совершения премьер-министром коррупционного преступления", - говорится в заявлении партии "За Грузию".Обвинительным приговором с фактами, доказательствами и признательными показаниями назвал сюжет "ТВ Пирвели" представитель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклий Надирадзе. В свою очередь лидер "Нацдвижения" подчеркнул, что согласно обнародованной оппозиционным телеканалом документации, полеты Гарибашвили в Мюнхен и обратно обошлись бы госбюджету в около 200 тысяч лари."Обращаюсь к Гарибашвили, имей совесть и уходи", - заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Партия "Лело для Грузии" заявила, что начинает процедуру импичмента Гарибашвили. "Это уголовное преступление", - сказал член партии Леван Самушия. Разоблачение преступного клана в Грузии – реакция на данные из США по ТВ "Формула">>Что касается цели поездки Гарибашвили, он поехал в США с сыном, у которого начинался учебный год в Пенсильванском университете, пояснила ранее глава департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани.О том, что старший сын премьера Ираклия Гарибашвили Николоз поступил в одно из престижных учебных заведений США, в Уортонскую бизнес-школу при Пенсильванском университете, его мать Нунука Тамазашвили написала на своей странице соцсети в декабре 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, анзор чубинидзе, тбилисский международный аэропорт, georgian airways, специальная служба государственной охраны