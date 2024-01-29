https://sputnik-georgia.ru/20240129/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii--kompanii-dali-vremya-na-ispravlenie-torgovoy-politiki-285974472.html

Защита прав потребителей в Грузии – компании дали время на исправление торговой политики

Защита прав потребителей в Грузии – компании дали время на исправление торговой политики

Компания должна обеспечить указание цены товара в четкой и понятной форме, размещать необходимую пользователю информацию как на месте, так и на официальном... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T22:29+0400

2024-01-29T22:29+0400

2024-01-29T22:29+0400

грузия

экономика

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агентство конкуренции грузии

защита прав потребителей

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии подписало договор об условных обязательствах с гипермаркетом строительных материалов "Хуалинг" для исправления торговой политики и восстановления нарушенных прав потребителей в течение двух месяцев, сообщила пресс-служба ведомства. Согласно договору, заключенному между агентством и гипермаркетом строительных материалов "Хуалинг", в целях устранения предполагаемого нарушения законодательства, трейдеру было поручено скорректировать внутреннюю политику компании и соблюдать требования законодательств, предоставлять пользователю понятную информацию на грузинском языке. Компания должна обеспечить указание цены товара в четкой и понятной форме, размещать необходимую пользователю информацию как на месте, так и на официальном сайте www.mihouse.ge, установить четкие гарантийные условия в соответствии с законодательством. Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании >>В сфере защиты прав потребителей с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 578 заявлений, в 340 случаях начато расследование. За указанный период, согласно решению ведомства, подтверждено 56 нарушений прав потребителей, а в семи случаях – не подтверждены. За отчетный период в пользу потребителей заключено 98 договоров условного обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей