https://sputnik-georgia.ru/20240129/zhitelnitsa-batumi-pogibla-v-rezultate-padeniya-s-vysoty-285959110.html

Жительница Батуми погибла в результате падения с высоты

Жительница Батуми погибла в результате падения с высоты

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате падения с высоты в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал TV 25. Инцидент произошел на улице Агмашенебели утром 29 января. К приезду медиков, которых вызвали очевидцы, женщина была уже мертва. На месте работают эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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