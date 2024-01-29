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Жительница Батуми погибла в результате падения с высоты
Жительница Батуми погибла в результате падения с высоты
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T14:04+0400
2024-01-29T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате падения с высоты в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал TV 25. Инцидент произошел на улице Агмашенебели утром 29 января. К приезду медиков, которых вызвали очевидцы, женщина была уже мертва. На месте работают эксперты-криминалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, батуми, аджария, преступность в грузии
Жительница Батуми погибла в результате падения с высоты
14:04 29.01.2024 (обновлено: 14:10 29.01.2024)
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Женщина средних лет скончалась в результате падения с высоты в курортном городе Батуми (Аджария), сообщает телеканал TV 25.
Инцидент произошел на улице Агмашенебели утром 29 января. К приезду медиков, которых вызвали очевидцы, женщина была уже мертва.
На месте работают эксперты-криминалисты.