https://sputnik-georgia.ru/20240130/dvustoronnee-dvizhenie-na-prospekte-tsereteli-otkroetsya-1-fevralya-285983413.html
Двустороннее движение на проспекте Церетели откроется 1 февраля
Двустороннее движение на проспекте Церетели откроется 1 февраля
Мэрия Тбилиси обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T13:47+0400
2024-01-30T13:47+0400
2024-01-30T13:47+0400
грузия
новости
тбилиси
акакий церетели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285956860_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5b6e503351cbec7c548092b46115f464.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двустороннее автодвижение на проспекте Церетели в Тбилиси откроется 1 февраля, заявили в пресс-службе мэрии столицы. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285956860_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4aabaefe457c5e5210b8ecbb5b888520.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, акакий церетели
грузия, новости, тбилиси, акакий церетели
Двустороннее движение на проспекте Церетели откроется 1 февраля
Мэрия Тбилиси обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двустороннее автодвижение на проспекте Церетели в Тбилиси откроется 1 февраля, заявили в пресс-службе мэрии столицы.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.
Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.
"Основная часть (работ – ред.) завершится завтра. Все для того, чтобы к 1 февраля восстановить двустороннее движение. Завтра будет вымыта проезжая часть. Уже уложено три слоя асфальта", – пояснили в мэрии.
Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте.
С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).