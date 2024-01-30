https://sputnik-georgia.ru/20240130/dvustoronnee-dvizhenie-na-prospekte-tsereteli-otkroetsya-1-fevralya-285983413.html

Двустороннее движение на проспекте Церетели откроется 1 февраля

Двустороннее движение на проспекте Церетели откроется 1 февраля

Мэрия Тбилиси обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T13:47+0400

2024-01-30T13:47+0400

2024-01-30T13:47+0400

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акакий церетели

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Двустороннее автодвижение на проспекте Церетели в Тбилиси откроется 1 февраля, заявили в пресс-службе мэрии столицы. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 19 апреля 2023 года. Спустя девять месяцев мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Несмотря на возникшие проблемы, мэрия обещала восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января. Дополнительные работы, в частности, приведение в порядок тротуаров, завершатся в марте. С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". На реконструкцию проспекта Церетели выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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