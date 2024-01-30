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https://sputnik-georgia.ru/20240130/grozit-li-gruzii-epidemiya-kori-285992593.html
Грозит ли Грузии эпидемия кори?
Грозит ли Грузии эпидемия кори?
Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, в 40 зафиксирована вспышка кори, заявил профессор Чхаидзе 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T18:40+0400
2024-01-30T18:40+0400
грузия
общество
новости
иване чхаидзе
всемирная организация здравоохранения
европа
азербайджан
тбилиси
корь
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Случаи заболевания корью в Грузии увеличатся, поскольку в стране тысячи невакцинированных детей, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, глава национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе.Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия относится к европейскому региону, а в Европе на данный момент катастрофическая ситуация в плане вспышки кори, заявил Чхаидзе. Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, резкий рост случаев наблюдается в 40 государствах, отметил он.Корь в основном относится к детским инфекционным заболеваниям, поскольку ей чаще всего болеют в детском возрасте. Однако, согласно последним статистическим данным, этой инфекцией болеют не только дети, но и взрослые. ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори&gt;&gt;Чхаидзе отметил, что в Европе снижение охвата вакцинации всего лишь на 1% (с 96 до 95%) оставило без вакцинации 1,8 миллиона детей, что является серьезным показателем. Ситуация в Грузии В Грузии в течение 2023 года было зафиксировано 26 случаев кори. Между тем, только в январе 2024 года зафиксировано 16 случаев, из них 14 – в Тбилиси. Большая часть случаев приходится на пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. До пандемии коронавируса Грузия была лучшей в Европе по показателю охвата вакцинации, среди детей в возрасте 1 год он достигал 100%. Вакцину кори делают два раза в возрасте 1 и 5 лет. Полный иммунитет дает вторая вакцинация, которая делается в 5 лет. В 2019 году вакцина против кори в пятилетнем возрасте была сделана у 97% детей. На сегодняшний день показатель вакцинации от кори детей возрасте 1 года со 100% сократился до 95%, а в возрасте 5 лет – с 97 до 88%. Медик подчеркнул, что вакцину от кори можно делать и в возрасте 6-7 лет. В том случае, если родителям не удалось вакцинировать детей из-за пандемии, их незамедлительно нужно прививать. Чхаидзе также призвал, рожденных после 1978 года граждан (именно в этой возрастной категории зафиксировано больше всего случаев кори), сделать прививку, если они точно не знают или не помнят, что вакцинированы. На сегодняшний день от кори защищен тот человек, который дважды вакцинирован или переболел этой инфекцией. Чхаидзе разъяснил, что корь является очень заразной и опасной инфекцией. Человек становится заразным за четыре дня до появления первых симптомов. При этом у кори самая высокая заразность из всех существующих вирусов, считается, что эта инфекция в 16 раз заразнее, чем вирус гриппа. Более того, корь отличается высоким показателем осложнений. Они связаны с нарушением головного мозга, сердца, зрения и даже с летальным исходом. В развитых странах один из тысячи случаев заболевания завершается летально. В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована примерно у 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом. Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, европа, азербайджан, тбилиси, корь
грузия, общество, новости, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, европа, азербайджан, тбилиси, корь

Грозит ли Грузии эпидемия кори?

18:40 30.01.2024
© Courtesy of M. Iashvili Children's Central HospitalДетская центральная больница им. М. Иашвили
Детская центральная больница им. М. Иашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2024
© Courtesy of M. Iashvili Children's Central Hospital
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Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, в 40 зафиксирована вспышка кори, заявил профессор Чхаидзе
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Случаи заболевания корью в Грузии увеличатся, поскольку в стране тысячи невакцинированных детей, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, глава национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе.
Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия относится к европейскому региону, а в Европе на данный момент катастрофическая ситуация в плане вспышки кори, заявил Чхаидзе.

"Если сравнить с 2022 годом, что количество случаев кори (в Европе – ред.) увеличилось в 42 раза. Приведу цифры: в 2022 году был 941 случай, а в 2023 году – 42 тысячи", – заявил Чхаидзе на пресс-конференции.

Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, резкий рост случаев наблюдается в 40 государствах, отметил он.

"К счастью, Грузия пока не относится к этой категории, однако в соседнем Азербайджане серьезная вспышка", – подчеркнул Чхаидзе.

Корь в основном относится к детским инфекционным заболеваниям, поскольку ей чаще всего болеют в детском возрасте. Однако, согласно последним статистическим данным, этой инфекцией болеют не только дети, но и взрослые.
ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори>>
Чхаидзе отметил, что в Европе снижение охвата вакцинации всего лишь на 1% (с 96 до 95%) оставило без вакцинации 1,8 миллиона детей, что является серьезным показателем.

Ситуация в Грузии

В Грузии в течение 2023 года было зафиксировано 26 случаев кори. Между тем, только в январе 2024 года зафиксировано 16 случаев, из них 14 – в Тбилиси. Большая часть случаев приходится на пациентов в возрасте от 20 до 40 лет.
До пандемии коронавируса Грузия была лучшей в Европе по показателю охвата вакцинации, среди детей в возрасте 1 год он достигал 100%.
Вакцину кори делают два раза в возрасте 1 и 5 лет. Полный иммунитет дает вторая вакцинация, которая делается в 5 лет. В 2019 году вакцина против кори в пятилетнем возрасте была сделана у 97% детей.
© SputnikНациональный календарь прививок в Грузии
Национальный календарь прививок в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2024
Национальный календарь прививок в Грузии
© Sputnik
На сегодняшний день показатель вакцинации от кори детей возрасте 1 года со 100% сократился до 95%, а в возрасте 5 лет – с 97 до 88%.

"Один плюс – в 2021 году этот показатель был 81%. Определенно, эта цифра исправилась, однако эти 88% означают, что в стране тысячи детей не привиты, что, конечно, вызовет рост случаев кори. А 88% – это огромный риск того, что резкий рост случаев кори будет и у нас", – отметил Чхаидзе.

Медик подчеркнул, что вакцину от кори можно делать и в возрасте 6-7 лет. В том случае, если родителям не удалось вакцинировать детей из-за пандемии, их незамедлительно нужно прививать.
Чхаидзе также призвал, рожденных после 1978 года граждан (именно в этой возрастной категории зафиксировано больше всего случаев кори), сделать прививку, если они точно не знают или не помнят, что вакцинированы.
На сегодняшний день от кори защищен тот человек, который дважды вакцинирован или переболел этой инфекцией.

"Мы в любом случае должны сделать вакцину, потому что не может быть, чтобы Грузия была особенной. В нашей соседней стране, в Европе был резкий рост случаев кори, а в Грузии – нет", – заявил Чхаидзе.

Чхаидзе разъяснил, что корь является очень заразной и опасной инфекцией. Человек становится заразным за четыре дня до появления первых симптомов. При этом у кори самая высокая заразность из всех существующих вирусов, считается, что эта инфекция в 16 раз заразнее, чем вирус гриппа. Более того, корь отличается высоким показателем осложнений.
Они связаны с нарушением головного мозга, сердца, зрения и даже с летальным исходом. В развитых странах один из тысячи случаев заболевания завершается летально.

"Это не заболевание, которому характерна только сыпь. Есть реальный риск вспышки кори в стране, также как и в Европе, и все должны это учесть. Если во время первой дозы не было анафилактической реакции, обязательно обратитесь за второй дозой. Никаких других препятствий среди детей у нас нет", – отметил Чхаидзе.

В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована примерно у 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом.
Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.
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