https://sputnik-georgia.ru/20240130/grozit-li-gruzii-epidemiya-kori-285992593.html

Грозит ли Грузии эпидемия кори?

Грозит ли Грузии эпидемия кори?

Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, в 40 зафиксирована вспышка кори, заявил профессор Чхаидзе 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T18:40+0400

2024-01-30T18:40+0400

2024-01-30T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Случаи заболевания корью в Грузии увеличатся, поскольку в стране тысячи невакцинированных детей, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, глава национальной группы технических советников иммунизации Иване Чхаидзе.Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Грузия относится к европейскому региону, а в Европе на данный момент катастрофическая ситуация в плане вспышки кори, заявил Чхаидзе. Из 56 стран, относящихся к европейскому региону, резкий рост случаев наблюдается в 40 государствах, отметил он.Корь в основном относится к детским инфекционным заболеваниям, поскольку ей чаще всего болеют в детском возрасте. Однако, согласно последним статистическим данным, этой инфекцией болеют не только дети, но и взрослые. ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори>>Чхаидзе отметил, что в Европе снижение охвата вакцинации всего лишь на 1% (с 96 до 95%) оставило без вакцинации 1,8 миллиона детей, что является серьезным показателем. Ситуация в Грузии В Грузии в течение 2023 года было зафиксировано 26 случаев кори. Между тем, только в январе 2024 года зафиксировано 16 случаев, из них 14 – в Тбилиси. Большая часть случаев приходится на пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. До пандемии коронавируса Грузия была лучшей в Европе по показателю охвата вакцинации, среди детей в возрасте 1 год он достигал 100%. Вакцину кори делают два раза в возрасте 1 и 5 лет. Полный иммунитет дает вторая вакцинация, которая делается в 5 лет. В 2019 году вакцина против кори в пятилетнем возрасте была сделана у 97% детей. На сегодняшний день показатель вакцинации от кори детей возрасте 1 года со 100% сократился до 95%, а в возрасте 5 лет – с 97 до 88%. Медик подчеркнул, что вакцину от кори можно делать и в возрасте 6-7 лет. В том случае, если родителям не удалось вакцинировать детей из-за пандемии, их незамедлительно нужно прививать. Чхаидзе также призвал, рожденных после 1978 года граждан (именно в этой возрастной категории зафиксировано больше всего случаев кори), сделать прививку, если они точно не знают или не помнят, что вакцинированы. На сегодняшний день от кори защищен тот человек, который дважды вакцинирован или переболел этой инфекцией. Чхаидзе разъяснил, что корь является очень заразной и опасной инфекцией. Человек становится заразным за четыре дня до появления первых симптомов. При этом у кори самая высокая заразность из всех существующих вирусов, считается, что эта инфекция в 16 раз заразнее, чем вирус гриппа. Более того, корь отличается высоким показателем осложнений. Они связаны с нарушением головного мозга, сердца, зрения и даже с летальным исходом. В развитых странах один из тысячи случаев заболевания завершается летально. В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована примерно у 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом. Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения, европа, азербайджан, тбилиси, корь