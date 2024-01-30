https://sputnik-georgia.ru/20240130/kogda-utverdyat-novyy-sostav-pravitelstva-gruzii---otvet-spikera-parlamenta-285988356.html

Когда утвердят новый состав правительства Грузии - ответ спикера парламента

Когда утвердят новый состав правительства Грузии - ответ спикера парламента

У парламента Грузии две недели на то, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T14:43+0400

2024-01-30T14:43+0400

2024-01-30T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на предстоящей неделе, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Неделя начнется с заседания бюро, на котором будет утвержден график слушаний правительства, затем в течении нескольких дней пройдут обсуждения в комитетах, затем - с оппозицией и, наконец, вопрос рассмотрят на пленарном заседании, сообщил глава парламента. По его словам, спикер парламента представит свой годовой отчет на следующей сессионной неделе февраля. Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.Вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство Грузии>>Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, анонсы