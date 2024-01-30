https://sputnik-georgia.ru/20240130/kogda-utverdyat-novyy-sostav-pravitelstva-gruzii---otvet-spikera-parlamenta-285988356.html
Когда утвердят новый состав правительства Грузии - ответ спикера парламента
Когда утвердят новый состав правительства Грузии - ответ спикера парламента
У парламента Грузии две недели на то, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T14:43+0400
2024-01-30T14:43+0400
2024-01-30T14:47+0400
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
анонсы
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на предстоящей неделе, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Неделя начнется с заседания бюро, на котором будет утвержден график слушаний правительства, затем в течении нескольких дней пройдут обсуждения в комитетах, затем - с оппозицией и, наконец, вопрос рассмотрят на пленарном заседании, сообщил глава парламента. По его словам, спикер парламента представит свой годовой отчет на следующей сессионной неделе февраля. Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.Вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство Грузии>>Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, анонсы
Когда утвердят новый состав правительства Грузии - ответ спикера парламента
14:43 30.01.2024 (обновлено: 14:47 30.01.2024)
У парламента Грузии две недели на то, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на предстоящей неделе, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года.
"Рассмотрение будет разделено на несколько дней. Наша цель на следующей неделе утвердить состав правительства. Будет также выступление Саломе Зурабишвили, поскольку по регламенту ее выступление приходится на первый день весенней сессии. Все эти процессы завершатся на следующей неделе", - сказал Папуашвили.
Неделя начнется с заседания бюро, на котором будет утвержден график слушаний правительства, затем в течении нескольких дней пройдут обсуждения в комитетах, затем - с оппозицией и, наконец, вопрос рассмотрят на пленарном заседании, сообщил глава парламента.
По его словам, спикер парламента представит свой годовой отчет на следующей сессионной неделе февраля.
Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.
Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.
Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе.
Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.
Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.