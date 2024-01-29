https://sputnik-georgia.ru/20240129/vsled-za-premerom-v-otstavku-dolzhno-vse-pravitelstvo-gruzii-285968221.html

Вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство Грузии

Вслед за премьером в отставку должно уйти все правительство Грузии

Нового премьера и новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить в течение двух недель. До этого обязанности главы кабмина возлагаются на первого... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T17:47+0400

2024-01-29T17:47+0400

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Вслед за премьер-министром Грузии в отставку уходит все правительство.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность.Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.Премьер-министр Грузии ушел в отставку >>Все министры страны станут исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.Кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств, сообщила телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на свой источник. В частности, сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры.Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, правительство грузии, отставка, парламент грузии