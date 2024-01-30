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На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году
На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году
В 2023 году траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 105,8 лари 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T19:03+0400
2024-01-30T19:03+0400
2024-01-30T19:03+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы тратится на проживание и покупки, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).По данным "Сакстата", в 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году
В 2023 году траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 105,8 лари
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы тратится на проживание и покупки, а также на питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии в 2023 году
Вид расходов
Расходы, млн лари
Доля в расходах, %
Размещение
4 712,9
36,4
Покупки
1 026,0
23,4
Еда и напитки
2 797,5
21,6
Развлечения
1 300,9
10,0
Местный транспорт
943,4
7,3
Другое
163,7
1,3
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).
По данным "Сакстата", в 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.