https://sputnik-georgia.ru/20240130/oni-ne-mogut-pretendovat-na-dostovernost--deputat-o-dannykh-npo-po-korruptsii-v-gruzii-285994736.html

Они не могут претендовать на достоверность – депутат о данных НПО по коррупции в Грузии

Они не могут претендовать на достоверность – депутат о данных НПО по коррупции в Грузии

Инсинуации и попытки выдать искаженную реальность все еще актуальны в Грузии, отметил Сарджвеладзе 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T19:47+0400

2024-01-30T19:47+0400

2024-01-30T19:47+0400

политика

грузия

новости

европа

тбилиси

эка гигаури

грузинская мечта - демократическая грузия

transparency international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145216_0:185:1744:1166_1920x0_80_0_0_0013dee7865822a374de120c1f5e7b1c.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Данные, распространенные Экой Гигаури и ее неправительственной организацией "Международная прозрачность – Грузия", не могут претендовать на достоверность, так как все авторитетные исследования показывают, что Грузия добилась успеха в области борьбы с коррупцией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Согласно "Индексу восприятия коррупции", опубликованному Transparency International за 2023 год, Грузия занимает 49 место среди 180 стран, набрав 53 балла, что на три пункта ниже, чем в предыдущем году. В организации отметили, что, несмотря на то, что Грузия по-прежнему находится на лидирующих позициях в регионе, такого низкого балла у нее не было с 2015 года. Инсинуации, спекулятивные интерпретации и попытки выдать искаженную реальность – актуальны в нашей стране, отметил Сарджвеладзе. "Когда беспристрастный арбитр, глобальный судья заявляет, что Грузия добилась успеха, а Гигаури и связанные с ней сторонники заявляют, что ситуация драматична, кому избиратели должны доверять – это понятно. Должны доверять глобальным оценкам. Нет ни одного авторитетного исследования по коррупции, согласно которому у Грузии не было бы успешных позиций", – подчеркнул Сарджвеладзе. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии >>В "Индексе верховенства закона" World Justice Project в 2023 году, где учитывается такой ведущий фактор как свобода от коррупции, Грузия заняла 33 место в мире среди 20 лучших стран Европы, и первое место – в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Согласно "Отчету о глобальной конкурентоспособности" Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20 место в мире, 11 место в Европе и 2 место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, тбилиси, эка гигаури, грузинская мечта - демократическая грузия, transparency international