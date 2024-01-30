https://sputnik-georgia.ru/20240130/politolog-premer-ministr--eto-otvetstvennost-a-ne-prishel-ushel-285994503.html
Политолог: "Премьер-министр – это ответственность, а не "пришел-ушел"
Политолог: "Премьер-министр – это ответственность, а не "пришел-ушел"
Население Грузии "уже не помнит, сколько премьер-министров было у страны за последние 10 лет", считает эксперт 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T19:23+0400
2024-01-30T19:23+0400
2024-01-30T19:23+0400
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арчил сихарулидзе
мамука бахтадзе
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Частые перестановки премьер-министров Грузии стали причиной так называемой "девальвации" этого поста, считает политолог Арчил Сихарулидзе. Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По его словам, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре 2024 года. Гарибашвили пост премьера впервые достался в 2013 году. Он сменил на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015 года подал в отставку. Следующим главой правительства стал Георгий Квирикашвили. Позже Квирикашвили сменил на тот момент министр финансов Мамука Бахтадзе. После Бахтадзе на пост главы правительства был назначен Георгий Гахария. "Нет причин искать теории заговора" – депутат об отставке премьера Грузии>>Затем пост премьера вновь занял Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Гахария. По распространившейся информации, главным кандидатом на пост главы правительства является действующий председатель партии Ираклий Кобахидзе – он станет премьер-министром, назначенным в седьмой раз за 11 лет правления партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Эксперт отметил, что в любой другой стране такие резкие изменения в верхушке власти "воспринимаются, как дикость" Сихарулидзе отметил, что население Грузии "уже не помнит, сколько премьер-министров было у страны за последние 10 лет" .Но несмотря на такие перестановки в партии, свидетельствующие о том, что в правящей команде не все гладко, грузинская оппозиция "всухую" проиграет выборы 2024 года, считает политолог."У нас к выборам будет Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) и оппозиция, которая объединится вокруг него, потому что никакой другой альтернативы не будет и будет "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили. Кто бы что ни говорил, но люди за тридцать, которые жили и помнят времена Михаила Саакашвили, будут голосовать за "Мечту" или вовсе не придут на выборы. А та молодежь, на которую делает ставку оппозиция, они еще не в том возрасте, чтобы активно голосовать", - заявил Сихарулидзе. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, арчил сихарулидзе, мамука бахтадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
новости, грузия, политика, арчил сихарулидзе, мамука бахтадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Политолог: "Премьер-министр – это ответственность, а не "пришел-ушел"
Население Грузии "уже не помнит, сколько премьер-министров было у страны за последние 10 лет", считает эксперт
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Частые перестановки премьер-министров Грузии стали причиной так называемой "девальвации" этого поста, считает политолог Арчил Сихарулидзе.
Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". По его словам, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре 2024 года.
"Такое чувство, что это не первое лицо государства, которое должно многие годы управлять страной и чувствовать какую-то ответственность, а "пришел-ушел"… Мне очень жаль, что эта тенденция продолжается и, мне очень жаль, что именно так эти люди (правящая партия – ред.) решили развивать институт премьер-министра", - заявил Сихарулидзе.
Гарибашвили пост премьера впервые достался в 2013 году. Он сменил на этой должности основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, но 30 декабря 2015 года подал в отставку. Следующим главой правительства стал Георгий Квирикашвили. Позже Квирикашвили сменил на тот момент министр финансов Мамука Бахтадзе. После Бахтадзе на пост главы правительства был назначен Георгий Гахария.
Затем пост премьера вновь занял Гарибашвили 22 февраля 2021 года, сменив Гахария. По распространившейся информации, главным кандидатом на пост главы правительства является действующий председатель партии Ираклий Кобахидзе – он станет премьер-министром, назначенным в седьмой раз за 11 лет правления партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"Даже процедуре отставки первого лица государства должна быть отдана дань уважения, но в случае Грузии, такие отставки стали для нас давно обыденностью. Если вы помните, Мамука Бахтадзе в своей время и вовсе известил общественность о своем уходе через пост в социальной сети", - напомнил Сихарулидзе.
Эксперт отметил, что в любой другой стране такие резкие изменения в верхушке власти "воспринимаются, как дикость"
"Вы можете себе представить, что Ангела Меркель в Германии вышла и говорит: "Все, я ухожу без реальных на то причин, вот этот человек будет за меня"?", - представил эксперт.
Сихарулидзе отметил, что население Грузии "уже не помнит, сколько премьер-министров было у страны за последние 10 лет" .
Но несмотря на такие перестановки в партии, свидетельствующие о том, что в правящей команде не все гладко, грузинская оппозиция "всухую" проиграет выборы 2024 года, считает политолог.
"У нас к выборам будет Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии - ред.) и оппозиция, которая объединится вокруг него, потому что никакой другой альтернативы не будет и будет "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили. Кто бы что ни говорил, но люди за тридцать, которые жили и помнят времена Михаила Саакашвили, будут голосовать за "Мечту" или вовсе не придут на выборы. А та молодежь, на которую делает ставку оппозиция, они еще не в том возрасте, чтобы активно голосовать", - заявил Сихарулидзе.
Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.