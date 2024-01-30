https://sputnik-georgia.ru/20240130/net-prichin-iskat-teorii-zagovora--deputat-ob-otstavke-premera-gruzii-285989411.html

"Нет причин искать теории заговора" – депутат об отставке премьера Грузии

"Нет причин искать теории заговора" – депутат об отставке премьера Грузии

Период, когда правительство Грузии возглавлял Гарибашвили, был успешным для страны, убежден политик 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T16:39+0400

2024-01-30T16:39+0400

2024-01-30T16:39+0400

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оон

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Отставка Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии была необходима и целесообразна не для предстоящих парламентских выборов, а для страны, и нет необходимости искать в этом теории заговора, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В понедельник, 29 января, Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре. При этом, как отметил депутат, период, когда правительство Грузии возглавлял Гарибашвили, был успешным для страны. "Мы можем сказать, что его венцом было получение статуса кандидата... Внутренние демократические процессы требуют поиска конфигураций возможностей. Это было абсолютно целесообразно. Замена одного человека на другого не означает, что что-то было плохо, и теперь мы должны переключиться на хорошее", – отметил Сарджвеладзе.Деятельность Гарибашвили на посту премьера Грузии была успешной – Вольский>> Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Изначально Гарибашвили возглавлял министерство внутренних дел, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Гарибашвили тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии (31 год). Сейчас ему 41 год. Лидеры "Грузинской мечты" уже открыто подтверждают, что на пост будущего премьера рассматривается кандидатура нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе Кто станет новым премьером Грузии – первый комментарий правящей партии>>Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды. В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе. По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН. Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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