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С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году
С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году
Больше всего туристов посетило в 2023 году Тбилиси и Аджарию, в среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T17:26+0400
2024-01-30T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3%% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи, что на 13,6% меньше показателя за 2022 год.Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году

17:26 30.01.2024 (обновлено: 18:06 30.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerЛюди проходят мимо уличных кафе в квартале Новый Тифлис
Люди проходят мимо уличных кафе в квартале Новый Тифлис - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего туристов посетило в 2023 году Тбилиси и Аджарию, в среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. В 2023 году Грузию иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3%% больше, чем за 2022 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.
Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.
Цели приезда иностранцев Грузию

Цель приезда

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе, %

Отдых и развлечения

3 228,9

52,3

Посещение родных

1 257,9

20,4

Транзит в другие страны

789,1

12,8

Работа

418,9

6,8

Шопинг

330,8

5,4

Лечение

28,9

0,5

Другое

117,0

1,9

Больше всего туристов посетило во втором квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,4 ночи, что на 13,6% меньше показателя за 2022 год.
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.
Согласно данным Сакстата, иностранцы в 2023 году потратили в Грузии в общей сложности примерно 12,9 миллиарда лари (4,8 миллиарда долларов), что на 20,5% больше, чем за 2022 год. Однако траты на один визит снизились на 8,1% и составили 2 097,4 лари (785 долларов).
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