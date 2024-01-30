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Сотрудник охранной полиции скончался во время работы
Сотрудник охранной полиции скончался во время работы
Майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T21:26+0400
2024-01-30T21:26+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Майор охранной полиции Валериан Гогатишвили внезапно скончался во время исполнения служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщает Департамент охранной полиции МВД Грузии. По данным департамента, майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей. Других подробностей не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". После отчета экспертизы о причине смерти дело может быть переквалифицировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости
Сотрудник охранной полиции скончался во время работы
21:26 30.01.2024 (обновлено: 22:10 30.01.2024)
Майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Майор охранной полиции Валериан Гогатишвили внезапно скончался во время исполнения служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщает Департамент охранной полиции МВД Грузии.
По данным департамента, майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей. Других подробностей не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". После отчета экспертизы о причине смерти дело может быть переквалифицировано.