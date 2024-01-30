https://sputnik-georgia.ru/20240130/sotrudnik-okhrannoy-politsii-skonchalsya-vo-vremya-raboty-285997013.html

Сотрудник охранной полиции скончался во время работы

Сотрудник охранной полиции скончался во время работы

Майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T21:26+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Майор охранной полиции Валериан Гогатишвили внезапно скончался во время исполнения служебных обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщает Департамент охранной полиции МВД Грузии. По данным департамента, майору стало внезапно плохо на работе и он скончался до приезда врачей. Других подробностей не сообщается. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". После отчета экспертизы о причине смерти дело может быть переквалифицировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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