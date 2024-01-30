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У Грузии есть все шансы стать страной с высоким доходом – Кобахидзе

У Грузии есть все шансы стать страной с высоким доходом – Кобахидзе

Разница между Грузией и развитыми странами по уровню жизни постепенно уменьшается, считает лидер правящей партии 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T22:39+0400

2024-01-30T22:39+0400

2024-01-30T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. У Грузии есть все шансы сократить разрыв по уровню жизни с развитыми европейскими странами до минимума и полностью искоренить бедность, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По данным Международного валютного фонда, по сравнению с 2012 годом, в 2023 году Грузия обогнала более 30 стран по экономическим показателям и переместилась со 110 места на 79-е. Глава партии власти привел статистику МВФ, согласно которой люди в Германии и Швеции сегодня живут в 3 раза лучше, чем в Грузии, во Франции – примерно в 2,5 раза лучше, в России – на 60 процентов лучше. При этом он признал, что Грузия отстает по уровню жизни от стран-кандидатов на членство в ЕС – Северной Македонии, Боснии, Албании, Молдовы и Украины, а также Азербайджана и Армении. Ложка дегтя в грузинской экономике: почему падает обрабатывающая промышленность? >>"Следует отметить, что разница между Грузией и развитыми странами по уровню жизни постепенно уменьшается. Например, по данным Международного валютного фонда, в 2012 году в Германии и Швеции было не в 3, а в 4,5 раза лучше, чем в Грузии, во Франции – не в 2,5, а в 4 раза лучше, а в России и Болгарии – не 58, а в 51 процент, но жили лучше на 148 и 67 процентов", – подчеркнул Кобахидзе. В тоже время глава партии отметил, что развитие экономики стран не зависит от членства в ЕС."Главным фактором быстрого экономического развития страны является не членство в каком-либо союзе, а экономическая политика, проводимая правительством", – сказал Кобахидзе. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, международный валютный фонд, грузинская мечта - демократическая грузия, экономика