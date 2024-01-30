https://sputnik-georgia.ru/20240130/v-gruzinskoy-mechte-poyavitsya-bolshe-konservatorov--politolog-ob-otstavke-premera-285982355.html

В "Грузинской мечте" появится больше консерваторов – политолог об отставке премьера

В "Грузинской мечте" появится больше консерваторов – политолог об отставке премьера

Ираклий Гарибашвили известен своими консервативными взглядами, что отразится на составе правящей партии, считает Темур Майсурадзе 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T12:24+0400

2024-01-30T12:24+0400

2024-01-30T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. С назначением Ираклия Гарибашвили на пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в партийном составе появится больше консерваторов, заявил директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе в интервью Sputnik Грузия. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на специальном брифинге в понедельник заявил о решении оставить занимаемую должность. Говоря о планах на будущее, он отметил, что принял предложение политсовета занять пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". По его мнению, усиление партии в этом направлении будет правильным и результативным, потому что общество ждет консервативную Грузию, консервативное правление, основанное на традициях, и, соответственно, самым оптимальным вариантом является Гарибашвили, поскольку эта личность, которую знают по таким качествам и на которого общество Грузии может рассчитывать. При этом эксперт подчеркнул, что для того, чтобы сделать более точный анализ, нужно знать, что происходит внутри партии, но однозначно существуют конкретные вопросы, которые не позволяют оставить положение без изменений, поскольку приближаются выборы. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Деятельность Гарибашвили на посту премьера Грузии была успешной – Вольский>>СМИ утверждают, что вслед за премьером сменятся несколько членов правительства – главы МИД, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры, а также глава Службы государственной безопасности Грузии. На пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани. Согласно Конституции, вслед за отставкой премьер-министра Грузии должно уйти все правительство. Члены Кабмина будут исполняющими обязанности до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера с новым правительством и правительственной программой. Месяц назад, 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили, когда он только вернулся в политику и занял пост почетного председателя основанной им "Грузинской мечты", категорически отрицал предстоящие изменения в правительстве и партии. Причиной своего возвращения в политику Иванишвили назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. Иванишвили сказал, что будет главным советником в "Грузинской мечте" и будет выполнять миссию центра тяжести. Согласно изменениям в устав партии, отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, тбилиси