https://sputnik-georgia.ru/20240130/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-v-dekabre--novye-dannye-285951360.html
Вклады в банках Грузии выросли в декабре – новые данные
Вклады в банках Грузии выросли в декабре – новые данные
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 49,27% 30.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-30T10:02+0400
2024-01-30T10:02+0400
2024-01-30T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2024 года составил 50,6 миллиарда лари, что на 183,38 миллиона лари, или на 0,36%, больше, чем на начало декабря 2023 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 668,2 миллиона лари, или 3,34%, а вклады до востребования выросли на 851,58 миллиона лари, или 2,8%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 49,27% и на 0,03 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 декабря 2023 года.Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в декабре >>Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,55%, в том числе 10,79% – по депозитам в национальной валюте и 2,18% – по депозитам в иностранной валюте.На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии
Вклады в банках Грузии выросли в декабре – новые данные
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 49,27%
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 января 2024 года составил 50,6 миллиарда лари, что на 183,38 миллиона лари, или на 0,36%, больше, чем на начало декабря 2023 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.
Согласно отчету, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 668,2 миллиона лари, или 3,34%, а вклады до востребования выросли на 851,58 миллиона лари, или 2,8%.
По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 января текущего года составил 49,27% и на 0,03 процентного пункта вырос по сравнению с ситуацией на 1 декабря 2023 года.
Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в декабре составила 7,55%, в том числе 10,79% – по депозитам в национальной валюте и 2,18% – по депозитам в иностранной валюте.
На конец ноября в Грузии работало 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.