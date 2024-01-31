https://sputnik-georgia.ru/20240131/glava-parlamenta-lelo-dlya-gruzii---eto-partiya-s-sindromom-chikhuakhua-286008293.html
Глава парламента: "Лело для Грузии" – это партия с "синдромом чихуахуа"
Глава парламента: "Лело для Грузии" – это партия с "синдромом чихуахуа"
"Лело для Грузии" – единственная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T14:04+0400
2024-01-31T14:04+0400
2024-01-31T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Лело для Грузии" считают, что должны определять повестку дня законодательного органа страны и действуют с таким гонором, что это не вызывает никакой реакции, кроме как иронии и смеха, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии. Как заявила депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты в кратчайшие сроки после прихода партии к власти. По словам главы грузинского законодательного органа, общественность увидела первый шаг по дискредитации процесса с их стороны, который касается интеграции в ЕС. Когда звучит призыв к тому, что процесс должен быть инклюзивным, а партия "Лело" ведет себя самым радикальным образом, по мнению Папуашвили, ЕС также должен выразить соответствующую реакцию. "Раньше, когда "Лело" стояло на радикальном пути, у них все же были встречи в кабинетах в Брюсселе, и тогда я говорил, что это было результатом поощрения радикализма. Именно в результате этого поощрения они считают, что два депутата должны формировать повестку дня в парламенте", – отметил Папуашвили. Депутат: "Лело для Грузии" – это политический курьез>>Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, анна нацвлишвили, единое национальное движение, европейская грузия
Глава парламента: "Лело для Грузии" – это партия с "синдромом чихуахуа"
14:04 31.01.2024 (обновлено: 14:24 31.01.2024)
"Лело для Грузии" – единственная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Лело для Грузии" считают, что должны определять повестку дня законодательного органа страны и действуют с таким гонором, что это не вызывает никакой реакции, кроме как иронии и смеха, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Лело для Грузии" – единственная оппозиционная партия, которая объявила бойкот обсуждению девяти условий ЕС на пути евроинтеграции Грузии. Как заявила депутат Анна Нацвлишвили, "Лело" знает, как выполнить эти пункты в кратчайшие сроки после прихода партии к власти.
"Лело" – интересное событие в грузинской политике... Существует "синдром чихуахуа", и сегодня с этим синдромом представлено "Лело". В парламенте два депутата хотят определить повестку дня парламента, при этом они делают это в таком тоне, с таким гонором, что это не вызывает никакой реакции, кроме иронии и смеха", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, общественность увидела первый шаг по дискредитации процесса с их стороны, который касается интеграции в ЕС. Когда звучит призыв к тому, что процесс должен быть инклюзивным, а партия "Лело" ведет себя самым радикальным образом, по мнению Папуашвили, ЕС также должен выразить соответствующую реакцию.
"Раньше, когда "Лело" стояло на радикальном пути, у них все же были встречи в кабинетах в Брюсселе, и тогда я говорил, что это было результатом поощрения радикализма. Именно в результате этого поощрения они считают, что два депутата должны формировать повестку дня в парламенте", – отметил Папуашвили.
Лидеры "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Совсем недавно, когда правящая партия работала над выполнением рекомендаций Евросоюза для получения статуса кандидата, часть оппозиционных партий отказывалась сотрудничать с ней. Оппозиционеры утверждали, что "Грузинская мечта" лишь создает видимость стремления в ЕС. Тем не менее страна получила положительную оценку проделанной работы и статус кандидата.
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования.