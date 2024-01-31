https://sputnik-georgia.ru/20240131/kto-stanet-novym-premerom-gruzii-kandidaturu-predstavyat-na-sezde-pravyaschey-sily-286009787.html
Кто станет новым премьером Грузии? Кандидатуру представят на съезде правящей силы
Кто станет новым премьером Грузии? Кандидатуру представят на съезде правящей силы
Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе 31.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-31T15:05+0400
2024-01-31T15:05+0400
2024-01-31T15:05+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Съезд правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" состоится 1 февраля, в ходе которого на пост премьер-министра страны официально будет представлена кандидатура Ираклия Кобахидзе, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский. В понедельник, 29 января, Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе, заявил ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера. Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента>>Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Кто станет новым премьером Грузии? Кандидатуру представят на съезде правящей силы
Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Съезд правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" состоится 1 февраля, в ходе которого на пост премьер-министра страны официально будет представлена кандидатура Ираклия Кобахидзе, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский.
В понедельник, 29 января, Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года.
"Съезд состоится 1 февраля, на котором будет официально объявлено об уходе Ираклия Кобахидзе с поста лидера партии. Мы представим его в качестве кандидата на пост премьера, и Ираклий Кобахидзе представит состав правительства. После этого будет утвержден состав правительства. Я уверен, что это обновление принесет положительные результаты как в партии, так и в правительстве", – заявил Вольский.
Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе, заявил ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.
Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.
Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе.
Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.
Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.