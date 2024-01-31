https://sputnik-georgia.ru/20240131/kvaratskheliya-otkazalsya-ot-novogo-kontrakta-s-napoli--italyanskie-smi-286000348.html

Кварацхелия отказался от нового контракта с "Наполи" – итальянские СМИ

Кварацхелия отказался от нового контракта с "Наполи" – итальянские СМИ

Окружение Кварацхелия недовольно предложением и считает, что Хвича должен зарабатывать не менее 7-8 миллионов евро в год 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Руководство футбольного клуба "Наполи" предложило грузинскому вингеру Хвиче Кварацхелия продлить контракт с партинопейцами, а также увеличить зарплату почти в четыре раза до 4 млн евро, но получило отказ, сообщает итальянское издание Calciomercato. По данным СМИ, президент клуба направил представителям Кварацхелия, в частности, агенту Мамуке Джугели предложение о новом контракте, согласно которому зарплата Кварацхелия (сейчас менее миллиона евро в год) значительно увеличится до 3-4 млн. Однако издание пишет, что окружение Кварацхелия недовольно предложением и считает, что Хвича должен зарабатывать не менее 7-8 миллионов евро в год. Кварацхелия вошел в десятку лучших футболистов 2023 года по версии ФИФА >>Кварацхелия перешел в "Наполи" в 2022 году и был признан самым ценным игроком [MVP] чемпионата Италии сезона 2022/23, а также лучшим молодым игроком Лиги чемпионов за тот же сезон. При этом Кварацхелия является одним из самых низкооплачиваемых игроков итальянского клуба. Футболисты его статуса обычно зарабатывают гораздо больше. К примеру, нигерийский нападающий Виктор Осимхен получает до 10 млн. Контракт Кварацхелия рассчитан до лета 2027 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"