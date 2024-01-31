https://sputnik-georgia.ru/20240131/pozitivnye-ozhidaniya---glava-natsbanka-gruzii-o-vosstanovlenii-programmy-mvf-286020331.html

"Позитивные ожидания" – глава Нацбанка Грузии о восстановлении программы МВФ

"Позитивные ожидания" – глава Нацбанка Грузии о восстановлении программы МВФ

В марте планируется визит в Грузию одной из следующих рабочих миссий МВФ 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T20:23+0400

2024-01-31T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. У Национального банка позитивные ожидания по возобновлению в Грузии программы Международного валютного фонда, заявила исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Грузия определилась с планами по возобновлению программы МВФ – и. о. главы Нацбанка>>Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, саломе зурабишвили , международный валютный фонд, натия турнава, мвф, анонсы