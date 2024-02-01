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Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу

Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу

В различных частях Европы фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики ЕС. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T13:57+0400

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Протестное движение в Европе нарастает. На протесты вышли фермеры Германии и Франции. Немецкие фермеры не согласны с мерами правительства по экономии бюджета из-за которых планируется отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Протесты затронули практически все федеральные земли, протестующие блокируют выезды и автобаны.

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