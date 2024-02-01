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Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу
Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу
В различных частях Европы фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики ЕС. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T13:57+0400
2024-02-01T13:57+0400
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Протестное движение в Европе нарастает. На протесты вышли фермеры Германии и Франции. Немецкие фермеры не согласны с мерами правительства по экономии бюджета из-за которых планируется отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Протесты затронули практически все федеральные земли, протестующие блокируют выезды и автобаны.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, бельгия, италия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, бельгия, италия
Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу
В различных частях Европы фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики ЕС. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций
Протестное движение в Европе нарастает. На протесты вышли фермеры Германии и Франции.
Немецкие фермеры не согласны с мерами правительства по экономии бюджета из-за которых планируется отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.
Протесты затронули практически все федеральные земли, протестующие блокируют выезды и автобаны.
© AP Photo / Michael Probst
Тракторы фермеров на небольшом мосту через шоссе во Франкфурте, Германия.
Тракторы фермеров на небольшом мосту через шоссе во Франкфурте, Германия.
© AFP 2024 / Laurie Dieffembacq/Belga
Трактор сбрасывает навоз на улицу во время демонстрации фермеров, требующих улучшения условий для выращивания продукции и поддержания надлежащего дохода в Бельгии.
Трактор сбрасывает навоз на улицу во время демонстрации фермеров, требующих улучшения условий для выращивания продукции и поддержания надлежащего дохода в Бельгии.
© AFP 2024 / Janek Skarzynski
Польские фермеры на акции протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Рыках, Польша.
Польские фермеры на акции протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Рыках, Польша.
© AFP 2024 / Bertrand Guay
Фермеры блокируют своими тракторами шоссе А4 недалеко от Жоссиньи к востоку от Парижа.
Фермеры блокируют своими тракторами шоссе А4 недалеко от Жоссиньи к востоку от Парижа.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Фермеры у припаркованных тракторами возле развязки шоссе в Италии.
Фермеры у припаркованных тракторами возле развязки шоссе в Италии.
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие фермеры на дороге в Деблине.
Протестующие фермеры на дороге в Деблине.
© AP Photo / Virginia Mayo
Французские и бельгийские фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время демонстрации возле Европейского парламента в Брюсселе.
Французские и бельгийские фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время демонстрации возле Европейского парламента в Брюсселе.
© AFP 2024 / John Macdougall
Тракторы и грузовики перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия.
Тракторы и грузовики перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия.
© AP Photo / Gregorio Borgia
Фермеры возле развязки шоссе в Орте, Италия.
Фермеры возле развязки шоссе в Орте, Италия.
© AFP 2024 / Julien de Rosa
Французские фермеры жгут костры во время акции протеста на шоссе А6 недалеко от Шийи-Мазарини к югу от Парижа.
Французские фермеры жгут костры во время акции протеста на шоссе А6 недалеко от Шийи-Мазарини к югу от Парижа.