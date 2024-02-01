Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20240201/286026542.html
Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу
Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу
В различных частях Европы фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики ЕС. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T13:57+0400
2024-02-01T13:57+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
франция
бельгия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286026721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_592783794b6bd00e112c2f2e6a96dd58.jpg
Протестное движение в Европе нарастает. На протесты вышли фермеры Германии и Франции. Немецкие фермеры не согласны с мерами правительства по экономии бюджета из-за которых планируется отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.Протесты затронули практически все федеральные земли, протестующие блокируют выезды и автобаны.
франция
бельгия
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286026721_576:368:2816:2048_1920x0_80_0_0_f19b3b0d9accb6c4914df1e73e629301.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, бельгия, италия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, франция, бельгия, италия

Франция, Бельгия, Италия: протесты фермеров захватывают Европу

13:57 01.02.2024
Подписаться
В различных частях Европы фермеры протестуют против сельскохозяйственной политики ЕС. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций
Протестное движение в Европе нарастает. На протесты вышли фермеры Германии и Франции.
Немецкие фермеры не согласны с мерами правительства по экономии бюджета из-за которых планируется отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного сектора.
Протесты затронули практически все федеральные земли, протестующие блокируют выезды и автобаны.
© AP Photo / Michael Probst

Тракторы фермеров на небольшом мосту через шоссе во Франкфурте, Германия.

Тракторы фермеров на небольшом мосту через шоссе во Франкфурте, Германия. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Michael Probst

Тракторы фермеров на небольшом мосту через шоссе во Франкфурте, Германия.

© AFP 2024 / Laurie Dieffembacq/Belga

Трактор сбрасывает навоз на улицу во время демонстрации фермеров, требующих улучшения условий для выращивания продукции и поддержания надлежащего дохода в Бельгии.

Трактор сбрасывает навоз на улицу во время демонстрации фермеров, требующих улучшения условий для выращивания продукции и поддержания надлежащего дохода в Бельгии. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Laurie Dieffembacq/Belga

Трактор сбрасывает навоз на улицу во время демонстрации фермеров, требующих улучшения условий для выращивания продукции и поддержания надлежащего дохода в Бельгии.

© AFP 2024 / Janek Skarzynski

Польские фермеры на акции протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Рыках, Польша.

Польские фермеры на акции протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Рыках, Польша. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Janek Skarzynski

Польские фермеры на акции протеста против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в Рыках, Польша.

© AFP 2024 / Bertrand Guay

Фермеры блокируют своими тракторами шоссе А4 недалеко от Жоссиньи к востоку от Парижа.

Фермеры блокируют своими тракторами шоссе А4 недалеко от Жоссиньи к востоку от Парижа. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Bertrand Guay

Фермеры блокируют своими тракторами шоссе А4 недалеко от Жоссиньи к востоку от Парижа.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Фермеры у припаркованных тракторами возле развязки шоссе в Италии.

Фермеры у припаркованных тракторами возле развязки шоссе в Италии. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Gregorio Borgia

Фермеры у припаркованных тракторами возле развязки шоссе в Италии.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Протестующие фермеры на дороге в Деблине.

Протестующие фермеры на дороге в Деблине. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Протестующие фермеры на дороге в Деблине.

© AP Photo / Virginia Mayo

Французские и бельгийские фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время демонстрации возле Европейского парламента в Брюсселе.

Французские и бельгийские фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время демонстрации возле Европейского парламента в Брюсселе. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Virginia Mayo

Французские и бельгийские фермеры стоят перед пластиковой коровой с нарисованным на ней скелетом во время демонстрации возле Европейского парламента в Брюсселе.

© AFP 2024 / John Macdougall

Тракторы и грузовики перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия.

Тракторы и грузовики перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / John Macdougall

Тракторы и грузовики перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Германия.

© AP Photo / Gregorio Borgia

Фермеры возле развязки шоссе в Орте, Италия.

Фермеры возле развязки шоссе в Орте, Италия. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Gregorio Borgia

Фермеры возле развязки шоссе в Орте, Италия.

© AFP 2024 / Julien de Rosa

Французские фермеры жгут костры во время акции протеста на шоссе А6 недалеко от Шийи-Мазарини к югу от Парижа.

Французские фермеры жгут костры во время акции протеста на шоссе А6 недалеко от Шийи-Мазарини к югу от Парижа. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Julien de Rosa

Французские фермеры жгут костры во время акции протеста на шоссе А6 недалеко от Шийи-Мазарини к югу от Парижа.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0