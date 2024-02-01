https://sputnik-georgia.ru/20240201/chlena-alt-info-otpustili-ne-naydya-dokazatelstv--pervyy-kommentariy-advokata--286023238.html

Члена "Альт-инфо" отпустили, не найдя доказательств – первый комментарий адвоката

Члена "Альт-инфо" отпустили, не найдя доказательств – первый комментарий адвоката

Обыск в доме у Беки Вардосанидзе провели сотрудники Контртеррористического центра СГБ 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T00:27+0400

2024-02-01T00:27+0400

2024-02-01T00:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Известный в Грузии блогер , член ультраправой организации "Аль-инфо" Бека Вардосанидзе, которого в среду доставили на опрос в Службу госбезопасности, не отправлял с электронной почты ложных сообщениях о терроризме, утверждает его адвокат Серго Хурцидзе после завершения опроса.Вардосанидзе пришлось давать показания по делу, так как у Службы государственной безопасности была информация, что с его электронной почты в различные ведомства были отправлены сообщения, содержащие угрозы террористического характера.До опроса в доме блогера прошел обыск и полиция изъяла различное компьютерное и электронное оборудование для передачи информации.Между тем по утверждению СГБ, именно с адреса электронной почты Вардосанидзе были отправлены на официальную электронную почту СГБ, Тбилисского департамента полиции МВД, а также телекомпании "Имеди" одинаковые сообщения, содержащие угрозы террористического содержания.В тексте сообщений было указано, что взрывные устройства были установлены в клубе "Басиани", "Баре Рати" и на сцене, расположенной на проспекте Руставели, в рамках новогодних мероприятий, а также на прилегающей территории и в различных автомобилях.СГБ Грузии проводит обыск в доме члена "Альт-инфо" из-за сообщений о терроризме>>Дело о ложных сообщениях о терроризме приобрело новый оборот после всплеска сообщений о заложенных бомбах в конце января.Аноним сообщил о взрывчатке в торговых центрах Батуми - "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза", а также в Батумском международном аэропорту и государственной школе.Как ранее сообщили в СГБ, эти анонимные сообщения о заложенной бомбе в различных местах черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) поступили из-за рубежа с указанием номера мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии.Кроме того, в СГБ также сообщили, что ложные сообщения о теракте в торговом центре "Галерия Тбилиси" 30 декабря 2023 года и 17 января текущего года также были получены из-за рубежа, и они были связаны с международными сетевыми играми, в которых участвуют несовершеннолетние лица из разных стран, включая Грузию.По информации Службы госбезопасности, также идентифицирован круг конкретных лиц за рубежом, как инициаторов этих сообщений. В связи с данным фактом были проведены специальные меры. Следствие ведет Антитеррористический центр СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, батуми, сгб, тбилиси, служба госбезопасности грузии