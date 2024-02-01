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Грузия смогла сохранить мир и безопасность при премьере Гарибашвили – глава парламента

Грузия смогла сохранить мир и безопасность при премьере Гарибашвили – глава парламента

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра фактически под дулом оружия смогла действовать с учетом... 01.02.2024, Sputnik Грузия

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра фактически под дулом оружия смогла действовать с учетом интересов страны и сохранить мир и безопасность, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. И во-вторых, по словам Папуашвили, Грузия смогла добиться беспрецедентного экономического роста. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Что касается отставки, то, по словам главы грузинского законодательного органа, в своем заявлении Гарибашвили сам объяснил причины, по которым он принял это решение. В понедельник, 29 января, Ираклий Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. Кандидатуру нового премьера 1 февраля представит почетный председатель и основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который вернулся в политику 30 декабря 2023 года. Новый состав правительства Грузии должен быть утвержден на следующей неделе, заявил ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера. Все министры страны стали исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства. В чем особенность избрания Кобахидзе на пост премьера Грузии – ответ главы парламента>>Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Кандидатуру нового премьер-министра Грузии выдвинут 1 февраля на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе подтвердил накануне, что партия рассматривает кандидатура председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. Что касается Кобахидзе, то ему 46 лет. С января 2021 года он является председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого являлся исполнительным секретарем правящей команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, киев, украина, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, грузино-российские отношения, россия