https://sputnik-georgia.ru/20240201/irakliy-kobakhidze-predstavlen-na-post-premer-ministra-gruzii-285957348.html
Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
В правительстве Грузии осуществляются кадровые перестановки 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T14:13+0400
2024-02-01T14:13+0400
2024-02-01T14:26+0400
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премьер-министр грузии
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Действующий председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе представлен по пост премьер-министра страны.Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля.Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями.Кто такой Ираклий Кобахидзе?Ираклию Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, отставка, премьер-министр грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, отставка, премьер-министр грузии
Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра Грузии
14:13 01.02.2024 (обновлено: 14:26 01.02.2024)
В правительстве Грузии осуществляются кадровые перестановки
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Действующий председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе представлен по пост премьер-министра страны.
Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 февраля.
Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями.
"От съезда у Ираклий Кобахидзе есть полный мандат", – сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили после символического голосования за кандидата в премьер-министры от партии.
Кто такой Ираклий Кобахидзе?
Ираклию Кобахидзе 46 лет. С января 2021 года он являлся председателем партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". До этого был исполнительным секретарем правящей команды.
В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.
По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.
Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.