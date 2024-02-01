https://sputnik-georgia.ru/20240201/kogda-zavershitsya-remont-stantsiy-metro-varketili-i-avlabari-v-tbilisi-286045584.html
Когда завершится ремонт станций метро "Варкетили" и "Авлабари" в Тбилиси?
Когда завершится ремонт станций метро "Варкетили" и "Авлабари" в Тбилиси?
Если не возникнет дополнительных проблем, реабилитация станции метро "Авлабари" завершится летом, сказал мэр 01.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-01T17:26+0400
2024-02-01T17:26+0400
2024-02-01T17:26+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
метро
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Восстановление станций метро "Варкетили" и "Авлабари" в Тбилиси завершится к концу лета 2024 года, несмотря на возникшие трудности при выборе компаний-подрядчика, сообщил мэр столицы Каха Каладзе журналистам. Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались 9 февраля 2023 года. Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5 миллионов долларов). Преображение станции метро "Авлабари" началось в июле 2022 года. Cтоимость проекта по обновлению и ремонту станции – 4,2 миллиона лари (около 1,4 млн долларов). Работы выполнит компания "Бада групп". Что касается станции метро "Авлабари", по словам мэра Тбилиси, возникла необходимость внесения изменений в первоначальный проект, поскольку вестибюль станции метро был демонтирован. "В проект реабилитации были внесены некоторые изменения, поскольку был демонтирован вестибюль, который находился в аварийном состоянии. Вообще, при любом реабилитационном проекте проблема в том, что никто не знает, что на самом деле происходит, какова ситуация на местах", – заявил Каладзе. Необходимость демонтажа возникла после того, как в процессе капитальных ремонтных работ и реконструкции верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" на периметре арочной конструкции было выявлено аварийное положение. Если не возникнет дополнительных проблем, реабилитация станции метро "Авлабари" завершится летом, сказал мэр. Тбилисскому метро исполнилось 58 лет>>Станция метро "Авлабари" была открыта 6 ноября 1967 года. Станция находится на линии Ахметели-Варкетили, между станциями "Тависуплебис моедани" и "300 Арагвели". Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). Производители работ (исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени") были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, метро
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, метро
Когда завершится ремонт станций метро "Варкетили" и "Авлабари" в Тбилиси?
Если не возникнет дополнительных проблем, реабилитация станции метро "Авлабари" завершится летом, сказал мэр
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Восстановление станций метро "Варкетили" и "Авлабари" в Тбилиси завершится к концу лета 2024 года, несмотря на возникшие трудности при выборе компаний-подрядчика, сообщил мэр столицы Каха Каладзе журналистам.
Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начались 9 февраля 2023 года. Стоимость проекта составляет 13,4 миллиона лари (5 миллионов долларов). Преображение станции метро "Авлабари" началось в июле 2022 года. Cтоимость проекта по обновлению и ремонту станции – 4,2 миллиона лари (около 1,4 млн долларов). Работы выполнит компания "Бада групп".
"В ходе реабилитации указанной станции в течении некоторого времени была проблема, поскольку ни одна из компаний не выразила желания участвовать в тендере. Наверное, никто не хотел брать на себя ответственность за реализацию столь важного проекта, однако была найдена компания, которая в настоящее время выполняет работы, и реабилитация завершится к концу лета", – сказал Каха Каладзе.
Что касается станции метро "Авлабари", по словам мэра Тбилиси, возникла необходимость внесения изменений в первоначальный проект, поскольку вестибюль станции метро был демонтирован.
"В проект реабилитации были внесены некоторые изменения, поскольку был демонтирован вестибюль, который находился в аварийном состоянии. Вообще, при любом реабилитационном проекте проблема в том, что никто не знает, что на самом деле происходит, какова ситуация на местах", – заявил Каладзе.
Необходимость демонтажа возникла после того, как в процессе капитальных ремонтных работ и реконструкции верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" на периметре арочной конструкции было выявлено аварийное положение.
Если не возникнет дополнительных проблем, реабилитация станции метро "Авлабари" завершится летом, сказал мэр.
Станция метро "Авлабари" была открыта 6 ноября 1967 года. Станция находится на линии Ахметели-Варкетили, между станциями "Тависуплебис моедани" и "300 Арагвели".
Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).
Производители работ (исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени") были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.