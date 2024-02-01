https://sputnik-georgia.ru/20240201/posle-prospekta-tsereteli--v-merii-tbilisi-rasskazali-o-realizatsii-novykh-proektov-286047531.html

После проспекта Церетели – в мэрии Тбилиси рассказали о реализации новых проектов

После проспекта Церетели – в мэрии Тбилиси рассказали о реализации новых проектов

Среди планов мэрии – начать основательный ремонт центрального проспекта Тбилиси (Руставели) в 2024 году 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T18:31+0400

2024-02-01T18:31+0400

2024-02-01T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси сразу после завершения работ по восстановлению проспекта Церетели планирует приступить к преобразованию улиц Маршала Геловани и Робакидзе, сообщили в пресс-службе. Двустороннее движение на проспекте Церетели в Тбилиси было восстановлено 1 февраля, спустя девять с половиной месяцев после начала работ. Завершение работ по преобразованию тротуаров, автобусных остановок и пешеходных переходов завершится в конце марта. Среди планов мэрии – начать основательный ремонт центрального проспекта Тбилиси (Руставели) в 2024 году. Проект разделили на несколько этапов. Начать решили с обновления исторических зданий. Прием заявок от компаний для участия в тендере продлится с 7 по 12 февраля. Реализация проекта займет около двух лет. Долгожданное событие – проспект Церетели в Тбилиси открыли для автомобилей >>Предыдущим масштабным проектом мэрии Тбилиси было восстановление проспекта Меликишвили в 2022 году. На его осуществление из городского бюджета было выделено 6,4 млн лари (около 3,6 млн долларов). Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила и в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года – работы начались в мае 2019 года и завершились в июне 2020-го.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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