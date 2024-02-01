https://sputnik-georgia.ru/20240201/prokuratura-gruzii-vyshla-na-novye-prestupnye-koll-tsentry-286049255.html

Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры?

Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры?

Дело касается транснационального преступления 01.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-01T19:01+0400

2024-02-01T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии проводит следственные мероприятия в нескольких местах в Тбилиси в рамках расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации ведомства, дело касается транснационального преступления, выявленного в рамках расследования, проводимого совместно с европейскими партнерами, а именно уголовного дела о мошеннических колл-центрах.По информации телекомпании "Мтавари архи", следственные действия проводятся в одном из офисов в Исанской районе Тбилиси, на улице Ричарда Холбрука, 9.Дело колл-центровВ правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования.Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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