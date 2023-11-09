https://sputnik-georgia.ru/20231109/borba-s-prestupnymi-koll-tsentrami-prokuratura-gruzii-otchitalas-o-prodelannoy-rabote-284088566.html

Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе

Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе

Ущерб от мошеннических колл-центров составил несколько миллионов евро, сообщили в прокуратуре 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T07:31+0400

2023-11-09T07:31+0400

2023-11-09T07:31+0400

грузия

новости

происшествия

швейцария

германия

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий гахария

давид кезерашвили

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/44/234094461_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_0bc796e0123ae5737f88060c09cd5e83.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Генпрокуратура Грузии совместно с представителями компетентных ведомств 11 стран провела масштабные мероприятия по выявлению мошеннических колл-центров на территории 23 стран, в том числе в самой Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. В июле 2023 года в Грузии совместно со швейцарской стороной были проведены масштабные мероприятия по выявлению колл-центров транснационального характера и лиц, причастных к их организации, которые действовали не только в Грузии, но и во многих странах-членах Евросоюза. В ходе совместного расследования было установлено, что члены организованной группы использовали сотни веб-страниц для создания впечатления надежных инвестиционных компаний и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Преступный колл-центр накрыли в Тбилиси>>Целью организованной группы были граждане стран-членов ЕС, преимущественно Швейцарии и Германии. По имеющейся на данном этапе информации, ущерб составляет несколько миллионов евро. В рамках мероприятия, прошедшего в Грузии, были проведены обыски в нескольких колл-центрах, у десятка лиц, в их квартирах, автомобилях и на рабочих местах. Были изъяты электронные устройства – носители информации. Недвижимость, банковские счета и находившиеся на них деньги были конфискованы. За последние годы прокуратура Грузии в целях выявления мошеннических колл-центров и лиц, причастных к организованной преступности при сотрудничестве с компетентными органами разных стран, возбудила уголовные дела в отношении десятков физических и нескольких юридических лиц. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой. В то же время прокуратура Грузии совместно с международными партнерами при координации Евроюста интенсивно продолжает расследование в разных странах с целью разоблачения других физических или юридических лиц, причастных к деятельности мошеннических колл-центров, в том числе организаторов транснациональных преступлений. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали, в том числе, и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Прикрытие преступного колл-центра или имитация? Оппозиционер о спецоперации в Тбилиси>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Скандал с колл-центрами: парламент Грузии провалил голосование по следственной комиссии>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

швейцария

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, швейцария, германия, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, давид кезерашвили, политика